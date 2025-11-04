ニッポンダイナミックシステムズは、自社が提供する勤怠管理システム「e-就業OasiS」のイメージキャラクター『オア吉』の公式WEBサイトを公開しました。

『オア吉』は、勤怠管理が会社によって千差万別であることから、カメレオンをイメージして誕生したキャラクターです。

公式サイトでは、『オア吉』の詳しいプロフィールなどが紹介されています。

ニッポンダイナミックシステムズ 勤怠管理システム「e-就業OasiS」

『オア吉 公式WEBサイト』URL： https://www.nds-tyo.co.jp/e-oasis/oakichi/

勤怠管理システム「e-就業OasiS」は、『ライフとワークに潤いを。』をキャッチコピーに展開しています。

会社によって異なる勤怠管理に合わせてシステムが姿を変えることを、体色を変化させるカメレオンになぞらえて、イメージキャラクター『オア吉』が誕生しました！

今回公開された公式サイトでは、そんな『オア吉』の魅力がたっぷり紹介されています☆

『オア吉』プロフィール

名前は『オア吉』！

e-就業OasiSを導入すると、いつの間にか給湯室に住み着いている不思議な生き物です。

共感力が高く、休憩などで訪れるいろんな人の話や愚痴を「うんうん」と聞いて過ごします。

サッカー観戦や歌うことが好きで、ワークライフバランスにはちょっとうるさい面も。

桜新町育ちで、桜餅が大好物だそうです！

『オア吉』という名前は社内で案を募集し、投票によって決まりました。

勤怠管理システム「e-就業OasiS」

「e-就業OasiS」は、オア吉のように、勤怠管理の担当者の話をじっくり聞いたうえで行う丁寧なサポートも大きな特徴のシステムです。

販売開始から20年の提供実績を活かした勤怠管理に特化したシステムで、充実した標準機能で、お客様毎に異なる就業規則やルールにも柔軟に対応することができます。

標準機能では対応が難しい固有の要望には、個別のカスタマイズ開発にて対応することも可能です。

法改正に対応した機能追加だけではなく、市場ニーズを取り入れたバージョンアップや、様々な打刻機器・給与システムなどとの連携も行い、進化を続けています。

製品コンセプトがぎゅっと詰め込まれた『オア吉』。

今後はLINEスタンプや壁紙など、お楽しみいただけるコンテンツも順次追加予定とのことで、今後の活躍が期待されます！

ニッポンダイナミックシステムズの勤怠管理システム「e-就業OasiS」イメージキャラクター『オア吉』公式WEBサイトの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post イメージキャラクター『オア吉』公式WEBサイト公開！ニッポンダイナミックシステムズ 勤怠管理システム「e-就業OasiS」 appeared first on Dtimes.