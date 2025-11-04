韓国のゴルフ予約プラットフォーム、ショーゴルフが日本市場に活路を広げている。2023年末に鹿児島県のさつまゴルフリゾートに続き熊本県の「あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部」を買収した。ショーゴルフは3日、「阿蘇国立公園に近い、あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部の買収手続きを終えた。27ホール規模の大型コースで、天然温泉と宿泊施設が結合したリゾートスタイルだ。四季を通じて快適なラウンドが可能で、ゴルフ愛好家の大きな呼応を得ると期待する」と発表した。

ブッキングアプリケーションのエックスゴルフと韓国内各種練習場を運営するショーゴルフはコロナ禍を経て海外に目を向けた。韓国のゴルファーが負担にならない費用で年間を通じてラウンドを楽しめる海外のゴルフ場を探した末にさつまゴルフリゾートを買収した。海外市場の可能性を確認したショーゴルフはさつまゴルフリゾートに近いコースを物色して赤水ゴルフ倶楽部との縁を結んだ。赤水ゴルフ倶楽部は巨大な噴火爆発で形成された平原地帯で韓国では感じられない独特の地形美を誇る。1976〜93年に日本プロゴルフ（JGTO）ツアーのブリヂストン阿蘇オープンが開かれたコースでもある。

ショーゴルフは赤水ゴルフ倶楽部買収に合わせて創立会員を募集する。エックスゴルフを通じた多様な旅行商品も計画中だ。ショーゴルフ関係者は「さつまゴルフリゾートと赤水ゴルフ倶楽部の買収で九州地域のゴルフ場ベルトを構築した。韓国人ゴルファーが便利に日本の名門コースを経験できるよう旅行商品を拡大していきたい」と説明した。