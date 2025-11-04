W大阪がホリデーシーズンに合せて「フェスティブダイニングプロモーション2025」を展開。

イルミネーションとともに楽しむフレンチや旬の食材を使った鉄板料理、クリスマスがテーマのアフタヌーンティーで、フェスティブシーズンを華やかに過ごせます☆

W大阪「フェスティブダイニングプロモーション2025」

期間：2025年12月1日（月）より順次

ラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」が、館内のバー＆レストランにて「フェスティブダイニングプロモーション2025」を展開。

2025年のフェスティブシーズン期間中、華やかなシーズンに相応しい期間限定メニューが用意されます！

御堂筋の美しいイルミネーションを眺めながら味わうフレンチをはじめ、旬の食材を使った鉄板料理やクリスマスをテーマにしたアフタヌーンティーなど、多彩なメニューをラインナップ。

心躍るフェスティブシーズンを、W大阪で楽しめます☆

Oh.lala…「クリスマスコース」

期間：2025年12月19日（金）〜12月25日（木）

時間：ランチ 12:00〜15:00（LO14:00）／ディナー 17:30〜22:00（LO21:00）

料金：ディナー 13,000円（5品）／16,000円（6品）、窓側席確約 20,000円（7品）

場所：3階 ニューブラッセリーOh.lala…（オーララ）

※2025年12月19日〜25日のディナータイムはクリスマスメニューの提供（19日、22日、 23日のみアラカルトメニューも用意されます）

※2025年12月24日・25日は13,000円コースの販売はありません

ランチタイムに好評を博している「Oh.lala…」の「ブーランジェリーランチ」に、期間限定でモンブランや季節のデザートが登場。

ディナータイムには、トリュフ・キャビア・フォアグラに和牛などの上質な食材をふんだんに取り入れた、ロマンティックなフェスティブメニューが用意されます！

ライトアップされた御堂筋のイルミネーションを眺めながら堪能する、ホリデーシーズンならではのコースです☆

MYDO「鉄板焼クリスマスコース」

鉄板焼クリスマスコース（イメージ）

期間：2025年12月19日（金）〜12月25日（木）

時間：ランチ 11:30〜15:00（LO14:00）、ディナー 17:30〜22:00（LO20:00）

料金：

ランチ 冬華 10,000円、銀灯 16,000円、雪月花 22,000円

ディナー Snow Crystal 35,000円、Aurora 50,000円、Holy Night 65,000円

※2025年12月19日〜22日は、通常コースの一部メニューを厳選して用意（アラカルトメニューの提供はありません）

場所：1階 MYDO（まいど）

本格鉄板焼からソウルフードや割烹料理のアレンジメニューまで、3つのスタイルで天板焼きを提供する「MYDO（まいど）」に、フェスティブシーズン限定の鉄板焼コースが登場。

冬に旬を迎える野菜と厳選された和牛が堪能できる、クリスマスの特別コースを7日間限定で楽しめます！

MIXup「フェスティブアフタヌーンティー」

12月限定フェスティブアフタヌーンティー

期間：2025年12月1日（月）〜2026年1月31日（土）

時間：11:30〜18:00（L.O.17:30）

料金：1人 5,000円

場所：1階 MIXup（ミックスアップ）

大阪のメインストリート・御堂筋に面したパティスリー「MIXup（ミックスアップ）」では、月ごとに装いを変える「フェスティブアフタヌーンティー」を展開。

店内中央のカウンターにて、シェフが仕上げる出来立てのスイーツをW大阪オリジナルの紅茶とともに楽しめます☆

1月限定フェスティブアフタヌーンティー

12月は煌めくクリスマス、1月は雪景色のように静かな冬の森をテーマに、アフタヌーンティーを彩るジュエリーボックスが月ごとに装いを変えて登場。

MIXupオリジナルの「フェスティブアフタヌーンティー」が、華やかなホリデームードを華やかに彩ります！

LIVING ROOM「Holy Night Afternoon Tea」

期間：2025年12月1日（月）〜12月31日（水）

時間：12:00〜／14:30〜／17:00〜（要予約）

料金：1人 8,000円 ※早期予約限定割引 11月16日（日）までの予約で 7,200円

アフタヌーンティー＋W大阪オリジナルボクサーパンツ 9,500円

アフタヌーンティー＋W大阪オリジナルラベルシャンパーニュ 10,000円

アフタヌーンティー＋W大阪オリジナルディフューザー 15,000円

＜12月21日（日）〜25日（木）期間限定＞

アフタヌーンティー＋オマール海老クリームパスタ 13,000円

アフタヌーンティー＋神戸ビーフバーガー 13,000円

場所：3階 LIVING ROOM（リビングルーム）

ホテル3階の「（リビングルーム）」では「Holy Night Afternoon Tea」を提供。

早めの予約でお得にオリジナルアフタヌーンティーを満喫できます☆

アフタヌーンティー＋オマール海老クリームパスタ

また、心躍るメニューやアイテムをセットにしたアフタヌーンティーもラインナップ。

オマール海老クリームパスタや神戸ビーフバーガー、W大阪オリジナルのシャンパーニュにボクサーパンツなどがセットになったプランも選べます。

アフタヌーンティー＋神戸ビーフバーガー

利用シーンに合わせて、ホリデー気分を満喫する優雅なひとときが過ごせるアフタヌーンティーです！

イルミネーションとともに楽しむフレンチや鉄板焼コース、限定アフタヌーンティーが彩る華やかなホリデーシーズン。

W大阪の「フェスティブダイニングプロモーション2025」は、2025年12月1日より順次展開です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 華やかなフレンチや鉄板焼コース、アフターヌーンティー！W大阪「フェスティブダイニングプロモーション2025」 appeared first on Dtimes.