華やかなフレンチや鉄板焼コース、アフターヌーンティー！W大阪「フェスティブダイニングプロモーション2025」
W大阪がホリデーシーズンに合せて「フェスティブダイニングプロモーション2025」を展開。
イルミネーションとともに楽しむフレンチや旬の食材を使った鉄板料理、クリスマスがテーマのアフタヌーンティーで、フェスティブシーズンを華やかに過ごせます☆
W大阪「フェスティブダイニングプロモーション2025」
期間：2025年12月1日（月）より順次
ラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」が、館内のバー＆レストランにて「フェスティブダイニングプロモーション2025」を展開。
2025年のフェスティブシーズン期間中、華やかなシーズンに相応しい期間限定メニューが用意されます！
御堂筋の美しいイルミネーションを眺めながら味わうフレンチをはじめ、旬の食材を使った鉄板料理やクリスマスをテーマにしたアフタヌーンティーなど、多彩なメニューをラインナップ。
心躍るフェスティブシーズンを、W大阪で楽しめます☆
Oh.lala…「クリスマスコース」
期間：2025年12月19日（金）〜12月25日（木）
時間：ランチ 12:00〜15:00（LO14:00）／ディナー 17:30〜22:00（LO21:00）
料金：ディナー 13,000円（5品）／16,000円（6品）、窓側席確約 20,000円（7品）
場所：3階 ニューブラッセリーOh.lala…（オーララ）
※2025年12月19日〜25日のディナータイムはクリスマスメニューの提供（19日、22日、 23日のみアラカルトメニューも用意されます）
※2025年12月24日・25日は13,000円コースの販売はありません
ランチタイムに好評を博している「Oh.lala…」の「ブーランジェリーランチ」に、期間限定でモンブランや季節のデザートが登場。
ディナータイムには、トリュフ・キャビア・フォアグラに和牛などの上質な食材をふんだんに取り入れた、ロマンティックなフェスティブメニューが用意されます！
ライトアップされた御堂筋のイルミネーションを眺めながら堪能する、ホリデーシーズンならではのコースです☆
MYDO「鉄板焼クリスマスコース」
鉄板焼クリスマスコース（イメージ）
期間：2025年12月19日（金）〜12月25日（木）
時間：ランチ 11:30〜15:00（LO14:00）、ディナー 17:30〜22:00（LO20:00）
料金：
ランチ 冬華 10,000円、銀灯 16,000円、雪月花 22,000円
ディナー Snow Crystal 35,000円、Aurora 50,000円、Holy Night 65,000円
※2025年12月19日〜22日は、通常コースの一部メニューを厳選して用意（アラカルトメニューの提供はありません）
場所：1階 MYDO（まいど）
本格鉄板焼からソウルフードや割烹料理のアレンジメニューまで、3つのスタイルで天板焼きを提供する「MYDO（まいど）」に、フェスティブシーズン限定の鉄板焼コースが登場。
冬に旬を迎える野菜と厳選された和牛が堪能できる、クリスマスの特別コースを7日間限定で楽しめます！
MIXup「フェスティブアフタヌーンティー」
12月限定フェスティブアフタヌーンティー
期間：2025年12月1日（月）〜2026年1月31日（土）
時間：11:30〜18:00（L.O.17:30）
料金：1人 5,000円
場所：1階 MIXup（ミックスアップ）
大阪のメインストリート・御堂筋に面したパティスリー「MIXup（ミックスアップ）」では、月ごとに装いを変える「フェスティブアフタヌーンティー」を展開。
店内中央のカウンターにて、シェフが仕上げる出来立てのスイーツをW大阪オリジナルの紅茶とともに楽しめます☆
1月限定フェスティブアフタヌーンティー
12月は煌めくクリスマス、1月は雪景色のように静かな冬の森をテーマに、アフタヌーンティーを彩るジュエリーボックスが月ごとに装いを変えて登場。
MIXupオリジナルの「フェスティブアフタヌーンティー」が、華やかなホリデームードを華やかに彩ります！
LIVING ROOM「Holy Night Afternoon Tea」
期間：2025年12月1日（月）〜12月31日（水）
時間：12:00〜／14:30〜／17:00〜（要予約）
料金：1人 8,000円 ※早期予約限定割引 11月16日（日）までの予約で 7,200円
アフタヌーンティー＋W大阪オリジナルボクサーパンツ 9,500円
アフタヌーンティー＋W大阪オリジナルラベルシャンパーニュ 10,000円
アフタヌーンティー＋W大阪オリジナルディフューザー 15,000円
＜12月21日（日）〜25日（木）期間限定＞
アフタヌーンティー＋オマール海老クリームパスタ 13,000円
アフタヌーンティー＋神戸ビーフバーガー 13,000円
場所：3階 LIVING ROOM（リビングルーム）
ホテル3階の「（リビングルーム）」では「Holy Night Afternoon Tea」を提供。
早めの予約でお得にオリジナルアフタヌーンティーを満喫できます☆
アフタヌーンティー＋オマール海老クリームパスタ
また、心躍るメニューやアイテムをセットにしたアフタヌーンティーもラインナップ。
オマール海老クリームパスタや神戸ビーフバーガー、W大阪オリジナルのシャンパーニュにボクサーパンツなどがセットになったプランも選べます。
アフタヌーンティー＋神戸ビーフバーガー
利用シーンに合わせて、ホリデー気分を満喫する優雅なひとときが過ごせるアフタヌーンティーです！
イルミネーションとともに楽しむフレンチや鉄板焼コース、限定アフタヌーンティーが彩る華やかなホリデーシーズン。
W大阪の「フェスティブダイニングプロモーション2025」は、2025年12月1日より順次展開です☆
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 華やかなフレンチや鉄板焼コース、アフターヌーンティー！W大阪「フェスティブダイニングプロモーション2025」 appeared first on Dtimes.