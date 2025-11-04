カールツァイスビジョンジャパンは、新しいプレミアムレンズコーティング「ZEISS DuraVision(R) Gold」を発売します。

2025年11月4日(火)より全国のZEISS VISION CENTERおよびZEISS Vision Expert加盟店にて先行販売が開始されました。

2025年11月25日(火)からは全国一般販売が開始されます。

カールツァイスビジョンジャパン プレミアムレンズコーティング「ZEISS DuraVision(R) Gold」

先行販売開始日：2025年11月4日(火)

販売場所：全国の ZEISS VISION CENTER および ZEISS Vision Expert 加盟店

一般販売開始日：2025年11月25日(火)

この製品は、反射防止コーティングの概念を刷新し、上品なゴールドの反射光と業界最高水準の耐傷性・防汚性を両立。

機能性とスタイル性を求めるすべてのメガネユーザーに向けた、ZEISSの新たなスタンダードです。

美しく肌になじむ“ゴールドの反射光”

DuraVision(R) Goldの最大の特徴は、ZEISS独自の多層構造コーティングが生み出す繊細なゴールドの反射光です。

青や緑の反射に比べ、ゴールドはお肌のトーンを柔らかく整え、血色感を自然に引き出す効果があります。

さらに、レンズ表面の暖色反射がお顔全体にわずかな“光のレフ板効果”を生み出し、目元や頬の小じわをやわらげて見せたり、肌に自然なツヤとハリ感を与えるなど、健康的でいきいきとした印象を演出します！

フレームの色を選ばず、特にゴールド系やブラウン系のフレームと好相性です。

業界最高クラスの耐キズ性能

ZEISS独自のハードコート技術と多層構造設計により、業界最高クラスの耐キズ性を実現しています*1。

毎日の使用でも細かなキズが付きにくく、長時間クリアで美しい状態を保ちます。

*1 本試験はISO/IEC 17025に準拠した光学試験期間でレンズのヘイズを測定し、耐擦傷性を評価。Duravision(R) Goldは平均ベイヤー値16を達成し、業界最高クラスの耐傷性能を実証

汚れ・水・油を寄せ付けないCleanGuard(TM)テクノロジー

CleanGuard(TM)テクノロジーにより、水滴や皮脂を弾くなめらかな表面を実現。

拭き取りが従来比最大3倍スムーズになり、日常のメンテナンスがより簡単です。

いつでもクリアな視界を維持できます。

対応ラインナップ

DuraVision(R) Goldは、ZEISSの単焦点・累進・オフィスレンズおよびPhotoFusion Xや偏光レンズ、カラーレンズとの組み合わせが可能です(Rxのみ)。

屈折率1.60／1.67／1.74の各素材に対応します。

「DuraVision(R) Goldは、見た目の美しさと、毎日の快適さを同時に叶えるコーティングです。」

ゴールドの反射光がお肌にやさしく光を添え、かける人の表情までも美しく映し出します☆

カールツァイスビジョンジャパンから登場した、プレミアムレンズコーティング「ZEISS DuraVision(R) Gold」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 上品なゴールドの反射光と業界最高水準の耐傷性・防汚性を両立！カールツァイスビジョンジャパン プレミアムレンズコーティング「ZEISS DuraVision(R) Gold」 appeared first on Dtimes.