秘伝のちゃんこがカップ麺に 明星食品×日本相撲協会

明星食品は、日本相撲協会とオフィシャルスポンサー契約を締結し、国技の大相撲を応援する。その第一弾として、相撲協会直伝の“秘伝のちゃんこ”を参考にしたカップ麺を商品化。「明星 日本相撲協会監修」シリーズとして「鶏塩ちゃんこ味うどん」「味噌ちゃんこ味ラーメン」を11月3日から全国発売する。

同社が創立75周年、相撲協会が法人設立100周年を記念したコラボ。

鶏は二本足で手をつかないため相撲界では縁起が良いとされ、新商品でもスープや具材に使用した。開発にあたっては協会広報部の西岩親方（元関脇若の里）が監修。実際に相撲部屋で試食し味づくりを追求した。スープは鶏をベースに白菜など野菜の甘みを効かせ、「鶏塩ちゃんこ味うどん」はあっさりしながらもコクのある味わい、「味噌ちゃんこ味ラーメン」は鰹とニンニクのパンチに特製の味噌で仕上げた。具材は鶏団子、キャベツ、ニンジンなど。

パッケージにもこだわりを詰めた。「鶏塩ちゃんこ味うどん」は横綱の豊昇龍関、「味噌ちゃんこ味ラーメン」は横綱の大の里関をそれぞれ中心に据え、両横綱を挟むように他の人気力士を配した。フタは各フレーバーで6種のデザインがランダムで登場する。価格は税別236円。