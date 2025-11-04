中学受験で算数の図形問題が苦手な子が少なくない。『小学算数の図形問題に1冊でしっかり強くなる本』を書いた、ベテランの塾講師・森圭示さんは「図形に対する強さは遊びや生活の中でその能力を鍛えることができる」という――。（後編／全2回）

写真＝iStock.com／Ivan Yarovyi ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Ivan Yarovyi

■フリーハンドで真っすぐな線が描けるか

計算は得意だけれど「図形問題」は苦手。そんな生徒は少なくありません。「図形」が苦手な子に共通する特徴は、大きく4つあると考えます。

図形を描くとき、まっすぐな線が引けない

公式は暗記していても、使われている用語を正しく理解できていない

問題を解くための「道具」と「使い方」が身についていない

見えない線「補助線」が引けない

図形に強くなるためには、この4つのステップを克服する必要があるのです。

まず、，任垢、図形問題を解く力を支える土台となる基本のキです。まっすぐな線が引けないと、設問の図形に自分で引いた線によってミスを引き起こすことがあります。

拙著『小学算数の図形問題に1冊でしっかり強くなる本』では、第0章として「フリーハンドで真っすぐな線を引く」トレーニングからはじめています。

はじめのうちは1cmマスの方眼ノートに定規を使って真っすぐな線を描く練習をし、最終的にフリーハンドで真っすぐな線を描くことができるようにしましょう。それができたら平行や垂直、円やおうぎ形などの曲線にチャレンジしてください。

△砲弔い討蓮△燭箸┐弌崢貶奸廚畔垢と何となく底にある下の辺を思い浮かぶお子さんが多くいますが、実際には、いつも下にくるとは限りません。底辺をどこにするかによって高さが変わることを理解できていなければ、三角形の面積の公式「底辺×高さ÷2」を覚えていても三角形の面積を求める問題でつまずきが出てきます。

このほか、「平行」や「垂直」など算数の用語はたくさんありますが、なんとなくの感覚で覚えてしまって言葉で説明できない子が多くいますので、まずはきちんと用語の定義を覚えて説明できるようになることが大切です。

そしてですが、たとえば「平行線」が出てくる問題を解くためには、「錯角・同位角の利用」「相似形の利用」「等積変形の利用」など、解くための決まった「道具」が必要になります。身につけている「道具」が少なかったり、道具の「使い方」を習得していなかったりすると、当然、解けない問題が出てきます。

い亡悗靴討蓮⊃涎舛留用問題で答えを出すとき、もともと図に描かれていない線「補助線」を引いて考えることがあります。図形の応用問題攻略のカギは補助線にあります。

■おおよその「角の大きさ」や「線の長さの比」を見た目で見抜く力

この4つのステップは実に基本的なものですが、中学生・高校生で図形につまずいている生徒たちのつまずきの元をたどっていくと、多くの場合、小学校で習うこれらの基礎が分かっていないということに行きつきます。

たとえば「平行四辺形とひし形の違いは？」という問いに答えることができず、そもそもそれ以前に、「四角形とはどんな図形」という問いに答えることができないケースも多く見られるのです。

図形分野も、ほかの算数・数学の単元と同じように「階段」型に学習を積み重ねていくことが必要です。そのため、途中でつまずくとどんどん分からなくなり、そのまま図形に苦手意識をもってしまうことがよくあります。

ですから、中高生で図形が苦手という生徒は、ぜひもう一度これらの基本に立ち返ってみてください。

また、図形に強くなるためのコツとして、「角の大きさ」や「線の長さの比」などが、見た目めでどれくらいか見抜けるようになることが大切です。

角度や長さの比などのおおよその見当をつけられれば、問題を解いたときに見た目とまったくちがう答えが出たときに、「あれ、おかしいな？」と自分のミスに気がつくことができます。

こういった感覚を養うには、図形の角度や辺の長さの比などをまず予想してみて、実際に分度器や定規で計った数値と比べてみる、といったトレーニングを重ねていくといいでしょう。

■「図形」を解くカギとなる特別な能力

算数の中でも「図形」に苦手意識を持つ生徒が多いことには理由があります。

それは、算数で必要な「計算力」と「論理的思考力」の2つの力に加えて、図形の単元ではさらに第3の力である「空間認識力」が必要になることです。

この「空間認識力」とは、簡単に言うと「物体の位置・形・方向・動き・構造などを把握する力」、またそれを「頭の中で立体的にイメージし、操作・理解する力」です。

先ほどお話しした角の大きさや線の長さの比などを目視でおおよそ判断する力も「空間認識力」と関わってくる力になります。

難しそうに感じる「空間認識力」ですが、その正体は「図形への慣れ」です。つまり「生まれ持ってのセンス」ではなく経験を積むことによって養うことができます。そして経験は、勉強の中だけではなく遊びや普段の生活の中でも積まれていきます。

森圭示『小学算数の図形問題に1冊でしっかり強くなる本』（かんき出版）

たとえば、「ドッヂボール」は非常に良い例です。限られた空間で自分の位置と相手の位置の関係や距離感をしっかり把握したうえで遊ぶ競技ですから、広さという感覚や位置の感覚、ボールのスピードの感覚といったさまざまな感覚が養われます。

パズルや積み木なども、子ども自身が興味をもって遊ぶのであれば、図形の理解や空間認識力を高めるのには効果的です。

その際の注意点は、〜ぶときは一緒に選ぶこと、∋匐，興味を示さないときは強要しないことです。

また、興味を示すものであればゲームでもかまいません。たとえば「マインクラフト」というゲームは、立体図形を身近に感じることができ、空間認識力を養うことができるのでおすすめです。

■空間認識力は生活の中で鍛えられる

生活の中で挙げるなら、「買い物」はどうでしょう。

幼い子が大きなスーパーマーケットの中で数々の商品を探し出してレジで購入するまでには、さまざまな試行錯誤や色々な角度からアプローチする力が必要になります。

また、子どもにレジ袋の大きさを選ばせて、実際に買った商品を詰めさせれば、「量的感覚」も自然と養われます。

料理の手伝いなどもいいですね。「水を100ml測って」「材料を2cmの幅に切って」など、具体的な数を言ってお手伝いしてもらうことで量的感覚が育まれます。

このほか、ネットショッピングなどで購入した商品が入ったダンボールを開けさせるという些細な行動もトレーニングになります。箱の大きさや長さ、中に入っている物の量などを体感することによって、量的感覚が自然と身につくのです。

我が家では、小3の息子にダンボールを開けさせるとき「この箱の体積は何立方センチメートルくらい？」という問いかけをいつもしますが、先日、実際には7600立方センチメートルの箱を「8000立方センチメートルくらいかな」とかなり正確な答えが返ってきました！

写真＝iStock.com／kyoshino ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kyoshino

そして、空になった段ボールを開いて畳ませることで立体の展開図が自然と理解できます。同じ大きさ・形の2つ以上の段ボールがあるときは、開き方を変えてみるなど、ちょっとした工夫で図形の学習に結びつけることができます。

特に小学校低学年のときにどれだけ多くの経験をさせたかが、その後の空間認識力に大きく影響しますので、保護者の方も意識してたくさんの経験を積ませてあげてください。

このように、空間認識力を鍛え、基本を一歩一歩着実に身につければ、「図形が苦手」という生徒もきっと「図形が得意」に変わるはずです。ぜひできるところから取り組んでみてください。

----------

森 圭示（もり・けいじ）

塾講師

1969年静岡県生まれ。東京理科大学大学院修了後、大手進学塾市進学院で長年にわたり多くの生徒を指導。現在は、首都圏難関高校の合格率でずば抜けた実績を誇るZ会進学教室で教壇に立つ。そのわかりやすい授業で多くの生徒を合格に導くかたわら、高校入試数学研究所を独自に立ち上げ、数学・理科の力をつけるための情報発信を行う。著書は、ロングセラーとなった『中学校3年間の理科が1冊でしっかりわかる本』（かんき出版）をはじめ、『塾で教える高校入試 数学 塾技100 新装版 （高校入試 塾技）』『塾で教える高校入試 理科 塾技80 （高校入試 塾技）』『中学入試 理科 塾技100 （中学入試塾技）』（いずれも文英堂）など多数。累計40万部以上の実績を誇る。

----------

（塾講師 森 圭示）