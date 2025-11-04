充実した老後をすごすには何が重要か。ベストセラー『定年後』で知られる作家の楠木新さんは「60代はまだ現役時代の延長のような感覚で生きられるが、70代になると心身に大きな変化が起こってくる。後半生をより良く生きるための“そなえ”が必要だ」という――。（第1回／全5回）

■会社員としての生き方、働き方への不安

私が『定年後』を上梓したのは、2017年の62歳の時である。長年勤めてきた生命保険会社を60歳の定年で辞めた少し後だった。

50 歳の頃に、会社員としての生き方、働き方に漠とした不安を感じるようになった。それが執筆を始めたきっかけだった。

50代後半からは定年退職前後の人たちを徹底的に取材し、そこから見えてきた「定年後」の実態を観察して著した。

■70代になって起きた「大きな変化」

刊行から10年近く経ち、71歳になった。この間に自分自身が大きく変わったと感じている。

定年後に勤め始めた大学も、体力面から予定よりも少し早く68歳直前で退任した。体力だけでなく、心身の面でも徐々に衰えを自覚するようになった。

中でもいちばん大きな変化は、会社員時代の付き合いが激減してきたということかもしれない。

かつて『定年後』を手に取ってくれた人々の多くが当時60歳前後だったと思われるが、その読者の方々も、この10年ほどで同様の変化を感じているのではないだろうか。

■「定年後」は60代後半まで

私の感覚では、「定年後」というのは60代後半までのことを指すような気がしてならない。

60歳で会社を去った人、あるいは定年後に雇用延長して65歳で退いた人たちのその後の状況を、何歳になっても「定年後」という広いくくりに収めるのは少々無理がある。

70代以降の人の取材を進めていくと、50歳からの15年間と、65歳からの15年間とでは、それぞれの変化の度合いはまったく異なる。70代にもなれば、もう別の次元に入っていて、徐々にではあるが、目に見えて老いの影響を感じるのだ。

言い換えれば、70代になれば現役時代は遠い過去になり、役職や肩書を持たない一個人として生きていくことになる。「定年後＝老後」ではなく、本来の意味の老後は70代から始まる。

■60代の時には想像もできなかった世界

私自身も、現役時代から関心があった経営学や人事関係の仕事より、趣味や福祉関係に興味が移りつつある。

30年以上愛読してきた日本経済新聞よりも、最近は地元の神戸新聞のほうが読める記事が多くなってきた。70歳の運転免許の更新時に高齢者講習も受けた。

孫も大きくなったので、周囲から「おじいちゃん扱い」を受けることが増えたような気がしている。

また本業のことでいうと、50代から60代前半までは、仕事をしながら年に1〜2冊の本を執筆してきた。しかし今となっては神業のように感じる。

■「定年後」の先の新たなステージ

このような段差があるとは、62歳の時には想像もしなかった。自分自身が70歳を過ぎて初めて知ったことだ。

そういう意味では、「定年後」と「定年後、その後」というように分けて考えるほうが自然ではないだろうか。

新たなステージというべき「定年後、その後」に入った世代は、実際にどのように過ごしているのか。どういう困ったことがあるのか。逆にこの年代で、元気に過ごしている人、自分の個性を発揮している人はどのような人物なのだろうか――。

メディアや書籍の情報などに加えて、先輩方への取材内容や、私自身の体験なども絡からめて考えてみたいと今回まとめたのが『定年後、その後』である。

■「いい顔」の人の話には気づきがある

この20年あまり、多くの人の話を聴きながら執筆を続けてきた。取材する側の立場から見て大切だと思うのは“顔つき”だ。もちろん美男美女という意味ではなくて、声や態度、雰囲気も含めた顔の表情のことである。

現役時代が終了すると、周囲の人が見るのは過去に勤めていた会社でもなく、肩書でもない。私には顔つきがその人のプラカードのように思えて、かつての名刺の役割を果たしていると感じている。

会社員からほかの仕事に転身した人たちを取材していた時に気がついたことがある。それは、私が「いい顔をしている」と感じた人に話を聴くと、不思議とヒントを得られることが多い。また彼らから取材にふさわしい人を紹介されることも少なくない。

■人が「魅力的な笑顔」になる理由

人には好みがあるから、「いい顔」と感じるかどうかは人それぞれだろう。そういう意味では、主観的なものだ。

メディアの連載に実名で登場していただくためには、相手に対する短時間の取材だけでは足らない。どんなエピソードを持っているのか、どれだけ魅力的な体験の持ち主であるのかは、事前調べが必要になる。

そこでアポを取る前にできるだけ本人の顔つきを確認するようにした。たとえば、蕎麦屋を開業している人だったら店でお客さんとして食べてみる、コンサルタントの場合は事前にセミナーに参加するなどだ。この活動が、取材をするかどうかを判断する際に大いに役立った。

その人の顔つきが人とのつながりや、チャンスを呼び込むのではないかと感じたのである。個々人の最大公約数の「いい顔」は笑顔ではなかろうか。

■「新たな自分」との出会いがいい笑顔をつくる

「いい顔」のイメージが湧かないという人もいるかもしれない。皆さんがご存じの人でいえば、さかなクンや私の地元の大先輩である映画評論家の淀川長治さんだ。

楠木新『定年後、その後』（プレジデント社）

本書『定年後、その後』で紹介する人たちも、皆さん「いい顔」をしている。

その理由は、「自分の好きなことをやっている」「他人に役立っているという実感を持っている」「嫌なことはしていない」「ものごとのよい面を見ることができる」あたりではないか。

若い時には、まず自己を確立することが必要だが、現役引退後にはもうひとひねりが求められる。

人生の後半戦で立ち位置を変えると「新たな自分」に出会えて、老いを乗り切る一助になる。それが「いい顔」につながっているというのが、私の実感である。

■いい顔をした「ご隠居」になりたい

「『定年後、その後』を充実させるためにはどうすればいいですか？」という質問を受けた時には「とにかく自分が『いい顔』になれることに取り組みましょう」と答えるようにしている。

また、「定年後、その後」になると、それまで以上に「人間関係寿命」が重きを置くようになってくる。この問題について諸々の角度から述べていく。

家族も友人ももちろん大切なのだが、一番は自分自身と良い関係を築くことだろう。

本書の最後に書いたように、隠居生活に入って、「いい顔」になることが私自身の最終目標である。

楠木 新（くすのき・あらた）

作家

1954年神戸市生まれ。1979年京都大学法学部卒業後、生命保険会社に入社。人事・労務関係を中心に経営企画、支社長等を経験。47歳の時にうつ状態になったことを契機に、50歳から勤務と並行して「働く意味」をテーマに取材・執筆・講演に取り組む。2015年に定年退職。2018年から4年間、神戸松蔭女子学院大学教授を務めた。著書には、『定年後』『定年準備』『転身力』（共に中公新書）、『人事部は見ている。』（日経プレミアシリーズ）、『定年後の居場所』（朝日新書）、『定年後、その後』（プレジデント社）など多数。

（作家 楠木 新）