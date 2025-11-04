中学受験の合否を分けるのは算数だと言われる。中でも図形問題で点数が取れるかどうか。『小学算数の図形問題に1冊でしっかり強くなる本』などの著書を持ち、大手進学塾で長年、多くの児童を指導してきた森圭示さんは「図形問題はセンスがなくても解けるし空間認識力は鍛えることができる」という――。（前編／全2回）

撮影＝プレジデントオンライン編集部

■算数が「差がつきやすい科目」である理由

中学受験において、算数は他教科と比べて「差がつきやすい科目」と言われています。

たとえば、直近過去5年分の合格者平均と受験者平均の得点差を見てみると、

開成中（85点満点） 算数10.5点／国語8.0点

灘中（200点満点） 算数27.7点／国語11.1点

渋谷幕張中（1回入試／100点満点） 算数12.7点／国語7.2点

というように、特に難関校では国語やほかの教科に比べて算数で大きな差が生まれています。

それはなぜか。理由は大きく3つあると考えます。

一つ目は、「出題形式」。

多くの学校では、大問1は（1）、（2）、（3）とそれぞれ独立した小問集が出題されますが、大問2以降は「速さ」や「図形」などひとつのテーマに関する問題の小問集となっています。

そして、それらの小問は関連することが多く、（1）を落としてしまうと（2）、（3）と連鎖で落としてしまい、大きな失点につながることが多々あります。

二つ目は、「一問あたりの配点が高い」こと。

一般的に、算数以外の教科が1問あたり2点〜4点程度の配点なのに対し、算数では1問あたり5点〜7点であることが多い傾向にあります。そのため、1問のミスで大きく差がついてしまいやすい教科と言えます。

三つめは、あくまで「小学校の算数の範囲内」であること。

中学受験の算数では、中学校以降の数学で習う負の数や、ルートなどを使った問題を作ることができません。その限られた範囲で得点に差が出るような問題を作るにはどうするか？ 答えは内容を深めることです。

中学受験の算数では、いくつものステップと思考を重ねることではじめて、奥深くに埋まった答えまでたどり着けるような複雑な問題が作られているのです。

そういった点が、中学受験の算数が他教科と比べて「差がつきやすい科目」と言われるゆえんだと思います。

■図形問題を制する者は中学受験を制する

そんな中学受験の算数ですが、その中でも特に差がつく単元のひとつに「図形問題」が挙げられます。

その理由としては、大きく2つあると思います。

一つ目は、先ほどお話ししたように、算数ではさまざまな単元で連動する問題が出題されていますが、その中でも図形問題は特に連動する傾向が強いという点です。

例えば、（1）である辺の長さを求めさせ、（2）では（1）を利用して辺の比を、（3）では（2）を利用して面積比を求めさせるといったように、積み上げ式の解答が多く見られるのです。そのため、（1）が解けなければ（2）（3）と大問をすべて落としてしまうということも珍しくありません。

そして二つ目は、図形問題を解くには、第3の力「空間認識力」がが必要であること。中学受験の算数では、すべての単元において「計算力」と「論理的思考力」の2つの力が必要ですが、図形の単元では、それに加えてさらに第3の力である「空間認識力」が必要になります。

この力が身についている子といない子で差が生まれてしまうのです。こういった要素が、図形問題が算数の中でも差がつく単元である理由だと思います。

特に難関校では図形問題の比重が高い傾向にあり、図形問題を落としてしまうとグッと合格への道が狭まってしまうため、「図形問題を制する者は中学受験を制する」と言っても過言ではありません。

■「空間認識力」の正体は？ 鍛えられるの？

ところで先述した、図形問題を解くカギになる「空間認識力」とは何でしょう。

図形を見るときに必要な大きさや形を捉える力？ パッと浮かぶひらめき？ なかなか言葉で言い表しにくいですよね。

その正体は、「図形への慣れ」。それだけなんです。

では、「慣れ」とはどこから生まれるのでしょうか。それはやはり「経験」からです。「経験」を積むにはもちろん時間がかかりますから、一朝一夕には身につかず、それをしっかり身につけた生徒とそうでない生徒で大きく差がついてしまうわけです。

この空間認識力を日ごろの学習の中で育むには、「図を描いて考える習慣をつける」ことがおすすめです。

森圭示『小学算数の図形問題に1冊でしっかり強くなる本』（かんき出版）

図形問題は、図形の条件などの文と、その文に対してすでに描かれている図形がセットになっています。この問題の図をまず別のノートに自分で描き写してみる。この「描き写す」という作業が空間認識力を鍛えるのです。

「図を描く」という作業は、脳のイメージと目、指が連動してはじめて成り立ちます。周りから、いわゆる「センスがある子」と思われている子ほど、この連動が速くできます。連動はある種、反射と似ています。体が覚えるまで経験を積むことで、いくらでも速く、スムーズに連動できるようになります。つまり、練習しだいで誰でも「センスがある子」になれるのです。

ちなみに、図を描くときは、フリーハンドで描く習慣をつけた方が良いでしょう。定規を使って描くと、“道具を使う”といういらない思考を入れなければなりません。また、実際のテストのときは時間が決まっており、道具を使うことで時間のロスにもつながります。最初は定規を使って練習してもいいですが、最終的にはフリーハンドで描けるようにしましょう。

さらに、上級者の場合は、「問題の図を隠し、問題文だけを読んで条件に合う図を自分で想像して描き起こす」という訓練をしてみてください。こうした練習を積み重ねることで、空間認識力が飛躍的にアップします。

■図形が苦手な子と得意な子の特徴は？

拙著『小学算数の図形問題に1冊でしっかり強くなる本』（かんき出版）では、「図形の苦手な子」に共通する特徴を次の4つにまとめています。

図形を描くとき、まっすぐな線が引けない

公式は暗記していても、使われている用語を正しく理解できていない

問題を解くための「道具」と「使い方」が身についていない

見えない線「補助線」が引けない

逆に言えば、この4つを克服することで「図形が得意な子」になることができ、中学受験で算数を武器にできるようになるというわけです。

先述した通り、難関校の図形問題の傾向は、答えにたどり着くまでの手順が多いことにつきます。一歩深いところに答えがあり、その答えにたどり着くまでのステップが一般の学校の問題より多くなります。このステップ攻略のカギが4つの克服にあります。

「図形が得意な子」には、さらに共通する特徴が2つあります。

図形問題に限らず図をかいて考えることに長けている

1つの問題を途中であきることなく考えつづけることができる

中学受験の算数は、図形問題に限らず図をかいて考えると速く正確に解ける問題が多くあります。図形が得意な子は、そういった問題でも問題条件を図式化し、思考を視覚化することに長けています。

また、図形が得意な子は、問題を解くときまるでゲームをするかのような集中力で、何かしらの答えを出そうと解き続ける「諦めない力」を身につけています。日常生活の中で、自分で考え最後まで自分で行動する経験を少しでも多くさせることも大切です。

写真＝iStock.com／AMarc ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／AMarc

■親ができるサポート

最後に、中学受験の図形学習に取り組む生徒に対して親ができるサポートについてお伝えしましょう。

声かけで苦手意識を植えつけない

図形は一度、苦手という意識をもってしまうと、問題を見ただけで思考がすくみ、本来の実力を発揮できないことが多く見られます。仮に図形問題で思うように得点できなくても、「図形が苦手だからがんばろう」ではなく、「図形はしっかりやれば必ずできるようになるからね」というように、苦手意識を植えつけない声かけが大切になります。

図を描いて考える習慣をつけさせる

図を描いて考える習慣づけは、「空間認識力」の育成と算数が得意になる子の要素に欠かせませんが、お子さんの多くは面倒くさがって描くことを嫌がります。受験算数を学ぶ初期段階での「描いて考える習慣づけ」が、算数を得意な子に育てる大きなカギとなります。

子供に教えてもらう時間をつくる

図形問題は見た目など「何となく」で答えを求めることができるケースもあります。本当に理解して正解を出したのか、図形の意味が分かっているのかなどは、人に自分の言葉を通して伝えられるかどうかではっきりわかります。そのため、お子さんに問題をどうやって問いたかを教えてもらう時間をつくることがとても有効になります。

以上の点を参考に、算数の「図形問題」を得点源にして、合格を掴みとってください！ 応援しています。

----------

森 圭示（もり・けいじ）

塾講師

1969年静岡県生まれ。東京理科大学大学院修了後、大手進学塾市進学院で長年にわたり多くの生徒を指導。現在は、首都圏難関高校の合格率でずば抜けた実績を誇るZ会進学教室で教壇に立つ。そのわかりやすい授業で多くの生徒を合格に導くかたわら、高校入試数学研究所を独自に立ち上げ、数学・理科の力をつけるための情報発信を行う。著書は、ロングセラーとなった『中学校3年間の理科が1冊でしっかりわかる本』（かんき出版）をはじめ、『塾で教える高校入試 数学 塾技100 新装版 （高校入試 塾技）』『塾で教える高校入試 理科 塾技80 （高校入試 塾技）』『中学入試 理科 塾技100 （中学入試塾技）』（いずれも文英堂）など多数。累計40万部以上の実績を誇る。

----------

（塾講師 森 圭示）