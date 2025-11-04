シェラトン都ホテル東京の「クリスマスアフタヌーンティー」。ツリーのタルトやサンタ帽のムースなど、愛らしいスイーツが勢揃い
クリスマスアフタヌーンティー」。ツリーのタルトやサンタ帽のムースなど、愛らしいスイーツが勢揃い
シェラトン都ホテル東京の「ロビーラウンジ バンブー」では、クリスマス気分を盛り立てるスイーツとセイボリーを楽しめる「クリスマスアフタヌーンティー」を、2025年12月1日（月）から25日（木）まで開催。
美しい雪化粧をまとったチョコムースをはじめ、クリスマスツリーに見立てたタルトやサンタの帽子のムースなど、愛らしいクリスマスモチーフのアイテムが勢揃い。さらに、シュトーレンのお土産付きプランも登場！
まるで雪に覆われているようなスペシャルスイーツ
スペシャルスイーツとして登場する「ノエルショコラ」は、濃厚なチョコムースにスプレーと削りチョコを重ね、雪化粧のような仕上がりに。
ツリーのタルト／雪だるまマカロン
続いてプレートに並ぶのは、クリスマスモチーフや雪景色を思わせるキュートな4種のスイーツ。
「ツリーのタルト」は、軽やかなピスタチオクリームを絞り上げ、雪が積もったホワイトクリスマスツリーに見立てた1品。
愛らしい雪だるまの見た目が目を引く「雪だるまマカロン」は、ピスタチオのキャラメルナッツをホワイトチョコで包んでいる。
サンタの帽子のムース／洋梨とパンナコッタのヴェリーヌ
薄ピンクのドレープが映える「サンタの帽子のムース」は、爽やかな甘酸っぱさのベリームースでサンタ帽子のように仕立てられている。
「洋梨とパンナコッタのヴェリーヌ」は、洋梨のコンポートにレモンゼリーを重ね、爽やかな風味に仕上げたグラススイーツ。グラスの縁には雪をイメージしたグラニュー糖をあしらい、見た目もおしゃれ。
クリスマス気分高まる、華やかセイボリー＆スコーンも
セイボリーには、クリスマスプレゼントのような「ローストチキンと紫キャベツのサンドウィッチ」、あさりのうまみ広がる温かな「あさりのグラタン」、サンタの顔を模した「モッツァレラチーズとトマトのカプレーゼ」、雪化粧の「海老カツバーガー」といった華やかな4種を用意。
アフタヌーンティーに欠かせないスコーンは、キャラメルと発酵バターの2種。クロテッドクリームと爽やかなベルガモットジャムを添えて召し上がれ。
さらに、クリスマスまで少しずつ深みを増していく味わいを楽しめる「シュトーレンのお土産付きプラン」も用意されているので、こちらもぜひチェックして。
ロイヤル ダージリン ティーなどのTWG Tea7種含む多彩なカフェフリーとともに、雪降るクリスマスを思い浮かべながら楽しむ特別なティータイムを。
◆アフタヌーンティーの会場は？
緑豊かな白金台のオアシスでアフタヌーンティーとともに優雅なひとときを
東京・白金台のオアシス、シェラトン都ホテル東京の1階「ロビーラウンジ バンブー」。見た目も華やかなアフタヌーンティーセットはもちろん、ディナータイムにはワインやカクテルのほか、オードブルなどの食事も楽しめる。お1人様や友人とのティータイム、ビジネスなど、あらゆるシーンでおすすめ。
