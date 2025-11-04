ワールドシリーズ（WS）で球団史上初の2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施。その後にドジャースタジアムに移動し、優勝報告会を行った。第7戦の9回に起死回生の同点アーチを放ったミゲル・ロハス内野手（36）はチーム全員で成し遂げた世界一と誇った。

マイクを握ったロハスは「みんな、最高だよ。毎晩5万人の前でプレーできるのは、君たちファンが球場を満員にしてくれるからだ。俺たちは、君たちのおかげでチャンピオンに返り咲くことができた」とファンに感謝。続けて「でも、これは俺のことじゃない。ここにいる仲間たち全員のおかげなんだ」とチームリーダーらしく全員の力で世界一を勝ち取ったと語った。

そして「もしフレディ（フリーマン）が第3戦であのホームランを打っていなかったら、ここにはいなかった。ヤマモトが第2戦で完投してくれなかったら、ここにはいなかった」と活躍した選手たちの名前を挙げ「パヘスがあのボールをキャッチしてくれなかったら、ここにはいなかった」と第7戦の9回2死満塁のピンチでE・ヘルナンデスを押しのけ、スーパーキャッチを見せた中堅手・パヘスの奮闘も忘れず“イジ”った。

ロハスは「これは誰か1人の功績じゃない。チーム全員、組織全員が、自分の名前が呼ばれたときにやるべきことをやった。その結果が今日なんだ」とチーム一丸となったからこそと、改めて全員を称賛。

さらに「最後にもう一つだけ伝えたいことがある」とし「今日、誕生日の男がいる。佐々木朗希だ」とこの日24歳の誕生日を迎えた佐々木朗希を中央付近に呼び寄せ、「DJ、音楽を頼む。あの曲を流してくれ！」と依頼。ハッピーバースデーの曲が流れると「いや、それじゃない、佐々木朗希の登場曲だ」と佐々木の登場曲「バイラロ・ロッキー」を流してもらい、拳を突き上げノリノリだった。