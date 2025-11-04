【きょうから】ゲーム実況・ドズル社と松屋、初コラボ 今夜“コラボ生放送”企画を配信
ゲーム実況グループ・ドズル社と松屋が初コラボ。コラボ企画名を『夢のセットメニュー考えたら最高すぎた!!キャンペーン』とし、きょう4日から12月9日まで、様々な企画を展開する。
【画像】松屋×ドズル社「帰れません！」生配信企画のビジュアル
「アプリオーダー限定 ドズル社おすすめセット販売」企画では、松屋フーズ公式アプリからのオーダー限定で、ドズル社メンバーが考案した松屋おすすめセット全5種を販売する。また、おすすめセットの販売数が合計3万1500食を達成すると、松屋店内にてドズル社メンバーによるコラボ限定店内放送が配信決定となる。キャンペーンサイトにておすすめセットの合計販売数を確認できる。
「領収証で応募！特典プレゼント＆限定グッズ抽選」企画では、松屋で食事をした分だけ応募できる特典プレゼントと限定グッズ抽選を実施する。1000円（税込）以上を購入の購買証明（食券・レシート・WEB領収書）を撮影して応募する。1回の応募ごとに、オリジナル壁紙やステッカー。3回の応募ごとに「ドズル社複製サイン入りオリジナルどんぶり」がもらえる。
さらにコラボ記念グッズを受注販売。アクリルスタンド（全5種）や缶バッジ（全5種）、オリジナルどんぶりを購入できる。受注受付は12月23日まで。
また、コラボキャンペーンの開催を記念して、ドズル社メンバーが松屋の人気メニューを予想し、BEST10をすべて当てるまで終われない企画に挑むコラボ生放送『松屋の人気メニューBEST10 全部当てるまで帰れません!!』を、きょう4日午後6時15分より、ドズル社のYouTubeチャンネルにて配信する。
