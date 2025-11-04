オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世の活躍に牋柤性瓩飛び出した。

上田はフェイエノールト３年目の今季、開幕から絶好調。リーグ戦１１試合で１３ゴールで得点ランキング首位を独走中だ。そんな中、オランダ紙「テレグラフ」のコラムでバレンティン・ドリーセン記者が上田に関しての持論を展開した。

日本人ストライカーが３年目の覚醒で盛り上がる状況については「理解できる」とした上で「彼の数字は印象的だが、対戦相手のレベルが高くなると、この日本人の生産性の低さに驚かされる。ＰＳＶアイントホーフェンやＡＺアルクマールイとの対戦ではまったく活躍できなかった」と下位チームから荒稼ぎしているだけという見解だ。

さらに「欧州チャンピオンズリーグ予選のフェネルバフチェ戦では、２試合ともほとんどチャンスがなく、無得点に終わった。イスタンブールでの決定的なチャンスを、不器用なボール処理で台無しにした。欧州リーグのブラガ戦では出場せず、アストンビラ戦とパナシナイコス戦でも、上田は得点を決められなかった」と指摘した。

その上で「国際的な基準からいえば、上田に対する熱狂はすべて見当違い。狭いスペースでの技術の不安定があり、スピードも不足しているが、フェイエノールトのような優れたチームではオランダ１部リーグで成功できるストライカーにしているが、欧州レベルでは不十分である」と主張した。

とにかくドリーセン記者は上田を認めたくないようだが、まずは６日に行われるＥＬ１次リーグ第４節のシュツットガルト（ドイツ）戦で得点を奪いたいところだ。