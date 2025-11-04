元メジャーリーガーの岡島秀樹氏が４日、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演。大谷翔平投手のシーズンＭＶＰ獲得に「取れるでしょ」と太鼓判を押した。

番組ではワールドシリーズ連覇を成し遂げたロサンゼルス・ドジャースが地元でパレードを行った様子を伝えるとともに、日本時間の１４日にはシーズンＭＶＰが発表され、現地の報道では大谷が今年も最有力候補になっていると報じた。

受賞すれば３年連続４度目となるが岡島氏は「取れるでしょ」と予想。「二刀流されてたので、打つ方と投げる方でやっぱりね、成績良かったので、そこは取るんじゃないかと思いますね」と語った。

昨年は満票での受賞となったが、岡島氏は「そこはちょっと割れる可能性ありますよね。シュワバー選手がホームランと打点を取っているので」。今年はフィリーズの主砲で今季ナ・リーグ本塁打王と打点王の２冠に輝いたシュワーバーが強力なライバルとなるが、それでも「割れるけれども絶対取ると思いますね」と語った。

これまでのシリーズＭＶＰはバリー・ボンズが７回と最多受賞しているが、岡島氏は「今年取ったら４回じゃないですか。あと３回なので。行くと思います、年も若いので」と最多受賞もあり得ると語った。