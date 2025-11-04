レスリングでパリ五輪女子７６キロ級金メダルの鏡優翔（サントリー）が４日までに、株式会社を設立し、代表取締役社長に就任したことを報告した。

インスタグラムで「【ご報告】このたび、鏡優翔は株式会社 ＫＡＷＡＩＩを設立しました」とつづり、「オリンピックで金メダルを獲ってから、いろんな場所で子どもたちや高齢者のたくさんの笑顔に触れ合う中で、『もっと夢や生きがいを感じてもらえるきっかけを作りたい』と強く思うようになりました」と説明。

「以前、ある高齢者の方にオリンピックでのメダルをお見せしたとき、『人生で初めてだ』と言っていただきました。私よりも何十年も人生経験をされている大先輩の方の”人生初”を私がきっかけで体感していただいたのがとっても嬉しくて印象的でした。このような機会をたくさん作りたいとも思えました」と振り返った。

「まずその想いをカタチにする第１歩として、２０２６年３月２１〜２２日に私がレスリングを始めるきっかけとなった土地、栃木県宇都宮市でキッズレスリング大会を開催するための準備を進めており、子どもたちの挑戦を後押しすると同時に、地域の高齢者にもご参加いただける企画にしたいと思っております」と明かし、ひまわりのロゴマークや自身の撮影ショットを披露。

「競技の面では１２月に開催される全日本選手権に出場予定です！オリンピック後の復帰戦になります！競技で成績を残せてこその、この活動となるのでしっかり練習を積み上げて、金メダルを獲得します」と選手活動にも意欲を示し、「簡単な挑戦ではないからこそ、頑張る価値があると思っています。結果が全てのこの世界で必ずこの選択を正解にしていきます！これからも私の挑戦を温かく見守っていただけたら嬉しいです。応援よろしくお願いいたします」とメッセージ。最後は「株式会社ＫＡＷＡＩＩ 代表取締役社長 鏡優翔」と結んだ。

この投稿には「おめでとう」「がんばって」「社長さんとは凄いな」「素敵な写真に素敵な社名」などの声が上がっている。