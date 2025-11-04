【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 想星のアクエリオン 【PB＆BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP限定】【2次：26年2月発送】】 予約受付：11月4日13時～ 商品発送：2026年2月予定 価格：16,500円

バンダイは、食玩プラキット「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 想星のアクエリオン 【PB＆BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP限定】【2次：26年2月発送】」の予約を11月4日13時よりプレミアムバンダイにて受け付ける。価格は16,500円。

本商品は、アニメ「アクエリオン」シリーズ第4作目となる「想星のアクエリオン」に登場するアクエリオン「想星のアクエリオン」をSMPシリーズでプラキット化したもの。第1作同様に、ベクターマシン3機によるアクエリオン3形態への変形・合体を再現することができる。各ベクターマシンの関節部分に堅牢な設計を施すことで、細身のプロポーションながらも変形・合体できて遊べるアクエリオンを実現している。

【単品内容】

●組み立て式プラキット 一式

●取扱説明書

●シール 一式

●ガム(ソーダ味)1個

【素材】

本体：ABS

マーキングシール：PET

【サイズ】

約170×150mm（幅×高さ）

【対象年齢】

15歳以上

※BANDAI CANDY OFFICIAL SHOPで一部取り扱いのない店舗もございます

(C)2023 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION MOE