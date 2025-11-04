佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の4日の天気をお伝えします。



福岡市東区の海の中道海浜公園にあるおよそ350本のイチョウ並木は、ここ数日の冷え込みで色づきが進みました。



■訪れた人

「イチョウの黄緑っぽさも空と合わせたらきれいなので、明るめに撮りました。」

「ここの道は初めて来たのですが、すごくきれい。撮影に使われそう。きれいです。」



長く続いた暑さも和らぎ、一気に秋の訪れを告げる風景。これからさらに色づきが増し、街の秋を彩りそうです。



「天気の予想」

午前を中心に晴れるでしょう。午後はだんだん雲が増えますが、天気の崩れはないでしょう。雨具の出番はなさそうです。空気が乾燥しているので洗濯物はよく乾きますが、火の取り扱いにはご注意ください。



「気温はどうなのか？」

最高気温は3日と同じくらいか、少し高いでしょう。福岡市は20℃、北九州市は18℃、久留米市・佐賀市は21℃、飯塚市は19℃の予想です。



「なのか間予想」

水曜日以降は福岡市の最高気温が23℃くらいで、日中は季節が逆戻りしたような暖かさになりそうです。今週末から来週にかけては停滞する前線の影響で、すっきりしない天気が続くでしょう。