年金受給者のうち、月額15万円未満で暮らしている人は全体の約6割。高齢期の生活は「年金だけでは足りない」とされながらも、多くの高齢者が節約や我慢を重ねながら、何とか日々をつないでいます。物価高や医療費の増加、親族との距離──年を重ねるにつれ、想定外の出費や変化が襲いかかる中で、「もう限界」と感じる瞬間は、突然やってくるものです。

「貯金を崩せば何とかなると思っていた。でも、もう…」

「まさか、自分がこういう相談をすることになるなんて、思ってもみませんでした」

そう語るのは、神奈川県在住の松岡しのぶさん（仮名・74歳）。

夫に先立たれてから10年以上、地方の公団住宅で一人暮らしを続けてきました。年金は月14万円弱。夫の遺族年金はなく、老齢基礎年金のみで生活していました。

「最初の数年は、なんとかなったんです。家賃は安いし、食事も質素にすればどうにかやりくりできました。でも、家電の買い替えや歯の治療代、物価高……貯金を切り崩していたら、あっという間にゼロに近くなってしまって」

ある日、電気料金の引き落としが残高不足でできなかったことをきっかけに、「もう限界かもしれない」と感じたしのぶさん。意を決して市役所の福祉課を訪ねたといいます。

「窓口で『生活保護のこと、聞いてもいいですか？』と伝えたときは、足が震えていました。迷惑がられるんじゃないかって不安で…。でも、話を聞いてくれた職員さんがすごく丁寧で、つい涙が出てしまって」

そのとき、しのぶさんが絞り出すように口にしたのが、

「お金のことは、もう限界です。これ以上は無理なんです」という言葉でした。

しのぶさんは、それまで「生活保護はもっと困っている人が受けるもの」と考えていたといいます。実際、制度としての生活保護には誤解が多く、「世間体が気になる」「親族に知られたくない」という理由で、申請をためらう高齢者は少なくありません。

しかし、しのぶさんのように年金だけでは最低生活費に届かない場合、生活保護の受給は“正当な権利”です。

厚生労働省の基準によると、例えば東京都の単身高齢者の生活保護基準額は約13万円前後。家賃補助（住宅扶助）を含めると、年金月14万円であっても「基準以下」と判定され、差額が支給されるケースが多くなっています。

申請後、「もっと早く相談すればよかった」と感じた理由

その後、福祉事務所との面談や調査を経て、しのぶさんは生活保護の受給が決定。月々の生活扶助は約1万5,000円。医療費が原則無料になる「医療扶助」や、介護サービス費の軽減措置も適用されました。

「本当に“ギリギリ”の状態でした。通帳の残高も、最後は1万円を切っていて…。『もっと早く相談してもよかったんですよ』と言われて、救われたような気持ちになりました」

もちろん、節約生活は変わらないといいますが、「もう“次に何か起きたらどうしよう”と怯えなくて済むことが、何よりの安心です」と微笑みます。

配偶者を亡くし、家族とも疎遠になった中で、老後の生活設計が崩れ、想定外の困難に直面する人も少なくありません。生活保護は“最後の砦”とされる制度ですが、それは「誰かに遠慮して使うもの」ではなく、「社会全体で支え合う仕組み」のひとつです。