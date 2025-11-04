NHK総合で1日に中継された「MLB2025 ワールドシリーズ第6戦ドジャース対ブルージェイズ」の平均世帯視聴率が20・7％（前10・11〜同11・53、ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが4日、分かった。同時間帯の平均個人視聴率は11・4％だった。

試合前半（前8・56〜同10・8）が世帯19・1％、個人10・7％。試合後半（後0・15〜同0・35）は世帯16・8％、個人9・2％。

また、中継に挟まれた形となった気象情報（世帯23・8％、個人13・1％）、ニュース（世帯24・1％、個人13・3％）も高視聴率を記録した。

瞬間最高視聴率は午前11時49分、同50分に記録した世帯23・7％、個人13・1％。試合前半では、午前9・56分に記録した世帯21・4％、個人11・9％だった。

ドジャース2勝3敗で迎えた第6戦は、ドジャースの大谷翔平投手（31）が「1番・DH」で先発出場。負ければWS連覇の夢が消滅する一戦で1安打1申告敬遠で3―１の勝利に貢献した。投手陣は先発の山本由伸投手（27）が6回5安打1失点、佐々木朗希投手（23）が救援登板で相手打線を封じた。3勝3敗のタイとし、WS連覇に逆王手をかけた。MLBによると、同一チームで日本選手3人が同時出場するのはWS史上初だった。

翌2日の第7戦は地上波での中継はなく、NHK BSで放送された。同日午後10時50分からNHK総合で放送された「MLB2025 ワールドシリーズハイライト 第7戦」の平均世帯視聴率は6・6％（個人3・6％）だった。

また、2日の午後9時からNHK総合で放送された「NHKスペシャル 大谷翔平 二刀流でワールドシリーズ連覇へ“異次元進化”の深層」の平均世帯視聴率は9・1％（個人5・0％）だった。