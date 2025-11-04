山口県下関市上下水道事業経営審議会（会長＝足立俊輔・下関市立大教授、７人）は市の水道料金について、２０２６年４月使用分から平均で２０％値上げするよう、市上下水道局長に答申した。

人口減少による収入減や、老朽化した水道施設・設備の更新と耐震化、物価・人件費の上昇などに対応するために必要と判断した。市は今年１２月の市議会定例会に条例改正案を提出する。（平木和頼）

答申の料金改定案では、１か月あたりの水道料金（税込み）は、標準世帯（２〜３人、メーター口径１３ミリで２０立方メートル使用）で現行の３１０３円が６２７円増の３７３０円となる。

算定期間は２９年度までの４年間。水道事業に必要な費用（総括原価）は約２３２億円だが、収入は現行料金のままだと約１９３億円にとどまる。不足する約３９億円を２０％の値上げで確保し、浄水全体の約８割を担う長府浄水場の更新（工事中、２０３６年度完成予定）に約２０億円、管路の更新や耐震化に約１２億円、その他の施設の更新や耐震化に約７億円を充てる。

市の給水人口は前回値上げ（平均１５・０８％）した１１年から２４年度までに約３万８０００人減少。さらに３４年度までに約３万人が減る見込みだ。このため、水道サービス公社廃止や施設統廃合などを進めたが、減収幅が大きく、今年度は赤字予算を編成した。水道事業は地方公営企業法で独立採算が原則とされている。

７月１日に料金改定の諮問を受けた審議会は、上下水道局の説明や複数の値上げ案を基に議論。１０月２０日の３回目の会合で答申をまとめ、足立会長が伊南一也局長に答申書を提出した。

ただ、付帯意見として今回の値上げを実施しても、３０年度には再値上げが必要になるとの見通しを提示。経費節減などの企業努力に努め、国の交付金の積極活用など新たな財源の確保を検討するよう求めた。

会合では、同局が８〜９月に開催した地区別の市民説明会（８回）の賛否の意見も報告された。委員からは「いきなり２０％の値上げは、生活困窮者もいる中、胸が痛む」「もっと早く議論し、段階的にできなかったのか」「物価上昇が著しいだけに（市の一般会計からの繰り入れなどによる）激変緩和措置の検討を」などの意見が出された。

値上げを巡っては、市民団体「水道料金の値上げに反対する下関市民連絡会」が１０月上旬に市民負担を増やさないよう市に申し入れ、署名活動を展開している。

現行３番目の高さ…県内１３市、標準世帯比較

下関市のまとめによると、山口県内１３市の現行の水道料金を標準世帯で比べると、月額３１０３円の同市は柳井市の５１３７円、山陽小野田市の３４３２円に次いで３番目に高い。

下関市を除く１２市の直近の料金改定では、周南市が２０１２年に平均５．４０％値下げした。残る１１市は１９９１〜２０２５年に、平均８．２１％（２０２３年・柳井市）〜２８．６０％（同・岩国市）値上げしている。