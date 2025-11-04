クラークス オリジナルズ×COSTSの新作コラボ♡未来と伝統が融合した限定モデル登場

ブランド創業200周年を迎える【クラークス オリジナルズ】が、深セン発のブランド【COSTS（コスツ）】とのコラボレーションを発表。テーマは「Future Tribe（フューチャートライブ）」。伝統的なクラフツマンシップに、未来を感じさせるデザインエッセンスを融合させた特別なコレクションです。アイコニックな「ワラビー」を新たな視点で再構築した一足に注目です。

クラークス オリジナルズ×COSTS コラボで生まれた“Future Tribe”

今回のコラボでは、2023年の初タッグに続き「古代のトーテムと未来的なビジュアルの融合」をキーワードに展開。

アイコニックな「Wallabee（ワラビー）」をベースに、グレイスエードで統一されたミニマルな美しさが特徴です。

ヒールタブやチャームには3Mリフレクティブ素材を使用し、光を受けてきらめくディテールが未来的な印象をプラス。COSTSらしい織りラベルや限定タグ、パッケージにもこだわりが光ります。

クラフトマンシップ×カルチャーが生み出す新しい価値

「Future Tribe」は、クラークスの確かなクラフトマンシップとCOSTSのカルチャー感性が交差するプロジェクト。

抽象的なトライバルモチーフが、時代や文化を超えた表現として落とし込まれています。

アウトソールにはVibramソールを採用し、スタイルだけでなく履き心地や耐久性にも優れた仕様。街でもアウトドアでも快適に過ごせる一足です♪

販売情報＆アイテム詳細

コラボレーションモデルは、2025年10月31日（金）より発売。価格は30,800円（税込）。サイズはUK6（24cm）～UK10（28cm）までを展開。カラーはグレイスエードの1色展開です。

販売は【Clarks Originals】ストア、公式オンラインストア、COSTSのチャネルおよび一部のセレクトショップで実施されます。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ♡

未来と伝統が融合した一足で、自分らしく歩こう

「Future Tribe」は、世代や国境を超えて愛されるクラークスの精神と、COSTSの新しいカルチャーが交わる象徴的なプロジェクト。

しなやかなレザーと洗練されたディテールが、履く人の個性を引き立てます。時代を越えて愛されるワラビーに、新たなストーリーを添えて。

あなたもこの特別な一足で、未来へと歩み出してみませんか？