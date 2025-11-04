

終活コーディネーターの吉原友美さんが終活について語ります

終活コーディネーターの吉原友美さんが終活について語る連載「未来へつなぐ 人生のしまいかた」。「相続」と聞くと、自宅や預貯金など、形のある財産をどう遺すかを思い浮かべる方が多いかもしれません。けれど、本当に受け継がれていくのは、そうしたモノだけではありません。何気ない習慣や口癖、日々の感謝の言葉――。そうした小さな心のかけらが、世代を超えて未来へとつながっていきます。今回は、モノではなく想いを受け継ぐ「心の相続」について考えます。

本当に遺したいもの――習慣や言葉は「心の財産」

「相続」と聞くと、多くの方はまず「財産分け」「遺産分割協議」を思い浮かべるのではないでしょうか。家や土地、預貯金や株式。これらはもちろん大切ですが、私はセミナーの場で、こんな問いかけをよくします。

――「皆さんが本当に子どもや大切な人に遺したいものは何ですか？」

少しの沈黙のあと、会場から返ってくるのは意外な答えばかりです。

「母が毎朝つくってくれたお味噌汁の味を、娘に伝えたい」

「父の口癖だった“感謝を忘れるな”を、孫たちに残したい」

そう、相続とは財産だけでなく、“心”や“想い”を受け継ぐ営みでもあるのです。

セミナーで出会う方々のお話を伺うと、何気ない習慣や口癖が、子や孫にとってかけがえのない「心の財産」として残っていることに気づきます。

ある女性は、「母は亡くなる前、病室でも必ず私に“おかえり”と言ってくれた。その声が今でも心の支えになっている」と話してくれました。

財産目録には記されない一言が、残された人にとっては何よりの宝物になるのです。

また、父から受け継いだ「靴を磨く習慣」を今は息子にも伝えているという男性もいました。「物を大切にする心が受け継がれていることが嬉しい」と微笑んでいた姿が印象に残っています。

さらに、祖母から孫へと受け継がれた「正月に黒豆を煮る習慣」を語ってくださった方もいました。「祖母の味を子どもたちに伝えたい。それが私の役目だと思う」と。家族の食卓に並ぶ一皿も、立派な心の相続のかたちです。

エンディングノートという“心の贈り物”

「どうすれば想いをきちんと残せるのか」という問いに応えてくれるのが、エンディングノートや手紙です。私がセミナーで配布しているエンディングノートには「好きだった本」「大切にしてきた言葉」「家族への感謝」などを書く欄を設けています。

ある参加者は、「母がノートに“あなたは私の誇り”と書き残してくれた一文を読んだとき、涙が止まらなかった」と語ってくれました。その一文は、母から子への最大の遺産であり、何よりの励ましになったそうです。

別の方は、自分でノートを書いた体験を振り返り「自分の歩んできた人生を整理できただけでなく、今をどう生きたいかが見えてきた」と話してくれました。エンディングノートは、残すための道具であると同時に、自分を見つめ直すきっかけにもなるのです。

ある夫婦は一緒にノートを書き「普段言葉にできなかった感謝を文字にしたことで、これまで以上に絆が深まった」と語っていました。

未来に渡す準備をすることで、いま目の前の人との関係まで豊かになる。この点も、心の相続が持つ力なのだと思います。

争いのタネから、心の絆へ

現実には、相続をめぐって争いが起こることも少なくありません。しかし、その原因は金額の多寡ではなく、「気持ちが伝わっていないこと」にあると感じます。

ある男性は、兄と相続でもめたとき「父が自分を大事に思ってくれていた証が何も残っていないことが一番つらかった」と涙ながらに語りました。この言葉には、多くの参加者が深くうなずいていました。

また、財産がほとんどなくても「心の相続」は可能です。ある女性は「母から譲り受けたのは古い裁縫箱だけ。でも、箱を開けるたびに母と針仕事をした時間を思い出す」と話してくれました。その思い出が、自分の人生を支える力になっていると。

「物はなくなっても、思い出は心に残る」。この実感こそ、相続の本質ではないでしょうか。

広がる「心の相続」のかたち

心の相続は、家族の間だけにとどまりません。長年地域でボランティア活動をしてきた男性は「活動を通じて大切にしてきた“助け合いの心”が、子や孫へのメッセージになる」と語ってくれました。

友人関係の中にも、残せるものがあります。学生時代からの親友を見送った女性は「彼女が口にしていた“どんな時も笑顔を忘れないで”という言葉が、今も自分を支えている」と話しました。血縁を超えた「心のバトンリレー」もまた、立派な相続の形なのです。

さらに日常の中でできる工夫もあります。家族との会話を録音しておく。思い出の写真に一言を添える。食卓に出した料理のレシピを書き残す。毎年同じ場所で家族写真を撮る。こうした小さな取り組みが、やがて「心の財産」として積み重なり、未来へ渡っていきます。

本当の相続とは心を残すということ

心の相続とは、形あるモノを遺すことではありません。日々の中で交わした言葉や、暮らしの中で培った習慣、そして「ありがとう」という小さな感謝の積み重ねこそが、未来に渡すべき財産です。

ある女性はこう語ってくれました。「母の形見は古いエプロン1枚でした。でも、そのエプロンを見るたびに“お母さんの笑顔”を思い出すんです。私にとっては、それが一番の宝物です」

人はモノを通じてではなく、その背後にある心を受け継いでいくのです。

相続という言葉には、どうしても「争い」や「手続き」のイメージがつきまといます。しかし、私たち一人ひとりが「物よりも心を残す」という視点を持てば、相続は争いの場ではなく、家族や大切な人との絆を再確認する機会へと変わっていきます。

あなたがもし今日、誰かに一言だけ残せるとしたら、どんな言葉を伝えますか。

「ありがとう」でも「大丈夫だよ」でも、「愛している」でもいい。小さな言葉が、大切な人の心に未来永劫残っていきます。その言葉こそが、世代を超えて受け継がれる“心の財産”なのです。

（記事は2025年11月1日時点の情報に基づいています）

