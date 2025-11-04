家族を老人ホームに預けることに対して、後ろめたい気持ちを抱く人は少なくありません。もしかしたら、それは施設に対するネガティブなイメージを持っているからかもしれません。本記事では、施設の生活相談員を務めながら介護職員としても現場に出る介護のプロ、のぶ氏による著書『読むだけで介護がラクになる本』（すばる舎）より一部を抜粋・再編集し、現代の老人ホームの環境や入居者の暮らしについて解説します。

「老人ホーム＝姥捨て山」はもう古い！

「老人ホーム＝姥捨て山」という誤解が、いまだに多くの人々の中に根強く残っているようです。

かつて、親の面倒は子どもが見るのが当たり前とされていた時代がありました。そのため、親を施設に入れることは後ろめたい行為とされ、近所の方から「親を施設に入れたらしいよ」と白い目で見られることも少なくなかったと聞いています。

昔の老人ホームでは、認知症の方が動き回らないようにお腹のあたりを太いベルトで拘束したり、オムツの中の排泄物を触らないように鍵付きのつなぎ服を着せられている方もいました。

このような過去のイメージが、「老人ホーム＝かわいそうなところ」という考え方を生み、それがいまだに残っているのです。

しかし、現代の老人ホームはそのような場所ではありません。現在では、身体拘束や虐待は介護保険法や老人福祉法によって厳しく規制されており、施設では年に何度も高齢者虐待防止研修を実施しています。

また、毎月行われる定例会議では、不適切な対応がなかったかどうかを振り返り、徹底的に確認しています（虐待になる前の不適切な対応を防止するための取り組みです）。

老人ホームは開かれた雰囲気に変わってきています。週末になると、お子さんやお孫さんが面会に訪れたり、定期的に自宅へ外出する方も少なくありません（コロナ禍のときは自由な外出や面会ができず、もどかしい思いをしました）。

施設によってルールや制限はありますが、自由度は非常に高く、入居者さんの希望にそった自分らしい生活を送れる環境が整ってきました。

老人ホームに入居することは、「大切な人を捨てた」とか「もう一生離れ離れ」ということではありません。暮らしの拠点が、自宅から老人ホームに変わるだけです。

老人ホームへの入居で家族との関係も好転

ある80代の女性と長男さんがふたりで暮らす世帯では、毎日毎日怒鳴り合いが続いていました。近所から、虐待では？ と地域包括支援センターに通報されるほどでした。

老人ホームに入居されてからは、程よい距離感をとることができ、毎週末楽しそうに面会されています。施設入居後にご家族から、

「顔色がよくなって安心しました」

「入居してからほどよい距離感で、逆に関係がよくなりました」

「こんなに快適な生活で、200歳まで生きてしまいそうです」

といった、うれしい声をお聞きすることがよくあります。

入居される方自身も、老人ホームでの暮らしを楽しまれています。たとえば「施設になんか死んでも入らん！」と怒鳴り散らしていた男性は、

「今日はカラオケだ」

「来週は出前でラーメンをとる」

「チラシのゴミ箱作りが忙しくてな」

と、他の誰よりも楽しそうに、イキイキと老人ホームで暮らしています。

このように、入居＝かわいそうという考え方はもう古いです。老人ホームに入居することは暮らしの拠点が変わるだけであり、ご家族との関係性は変わらないのです。

「家に帰りたい」が口癖の90代の女性は、職員がどんなに工夫して関わっても落ち着きませんでした。口を開けば「帰る、帰る」です。試行錯誤の結果、ご家族にお願いして、長年ご自宅で使いなれたタンス、座り慣れたいす、古い姿見を持ってきていただき、可能な限り自宅を再現しました。

ある日、お部屋に伺うと「いらっしゃい」と自宅のように招き入れてくれました。心の中で小さなガッツポーズをした瞬間です。長年暮らした自宅の環境に近づけることで、安心して生活できるようになったのです。

老人ホームでの生活を「ここは天国」と話してくださる方も意外と多いです。老人ホームはもはや「姥捨て山」ではなく、暮らしの拠点が変わるだけの新しい住まいなのです。

のぶ

介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員