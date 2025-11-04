親が亡くなったあと、多くの人が直面する「遺品整理」。生前の思い出が詰まった品々を整理する作業は、ただの片づけではなく、家族の人生と向き合う時間でもあります。近年では「終活」という言葉が浸透し、生前に不要品を処分する高齢者も増えてきましたが、実際には子世代が突然片づけを担うケースも少なくありません。中には、遺品の中から家族が知らなかった“秘密”や“想い”が見つかることもあります。

整理好きだった母の家…タンスの奥を見ると

森下美沙さん（仮名・45歳）は、都内在住のパート勤務の女性。2ヵ月前、郊外で一人暮らしをしていた母・澄子さん（享年78）が、急な病気で亡くなりました。

「倒れてからあっという間で、何も準備ができていなかったんです。母は昔から“死んだ後のことなんて、勝手にしてくれればいい”と言っていて、エンディングノートも遺言も残していませんでした」

葬儀を終え、ようやく落ち着いた頃、実家の整理を始めた美沙さん。ところが、そこで予想外の光景に出くわします。

「思ったよりモノが多くてびっくりしました。母は“整理好き”だと思っていたのに、タンスの奥や押し入れに、古い封書や小物、領収書がギッシリ詰まっていたんです」

片づけ作業も終盤に差しかかったころ、衣類ケースの底から出てきたのは、黄ばんだ和紙に包まれた小さな封筒。宛名はなく、裏に鉛筆で書かれた文字がありました。

【美沙へ 読んでくれてありがとう】

「“ありがとう”？ 何これ…」

思わずその場にしゃがみ込み、封を開けた美沙さん。中には折り畳まれた便箋と、現金2万円が入っていました。

便箋には、震えるような文字で、こんな言葉がつづってありました。

「これを見つけるのは、私がいなくなった後でしょう。ごめんね、何も言わずに。いつもあなたにばかり頼って、きょうだいにも甘えられていなかったよね。

これは少しだけど、迷惑かけたお詫びに使ってください。本当は、直接ありがとうって言いたかったけど、うまく言えなくて…」

突然のメッセージに、美沙さんは涙が止まらなくなったといいます。

「母は不器用な人で、あまり感情を言葉にしないタイプでした。私は長女で、母の通院や買い物の付き添いもずっと私ばかり。正直、不満を感じたこともあったけど、あの手紙を読んで……全部が報われたような気がしました」

遺品の中に「現金」「手紙」があった場合の法的取り扱いは？

こうした「遺品に現金やメモが残されていた場合」、法的にはどう扱われるのでしょうか。

遺品の中に現金や手紙があった場合、それだけで法的に“遺言”として効力を持つわけではありません。法的に有効な遺言書とするには、たとえば自筆証書遺言であれば遺言者自身が全文・日付・氏名を自書し押印していることなどの要件が必要です。

一方で、被相続人の現金や通帳などは、遺言書の有無にかかわらず相続財産として扱われ、死亡時点の財産として相続手続・税務申告等の対応が求められます。

ただし、金額が少額・かつ「個人宛ての謝意のメモ」など実務上遺言書扱いされないケースも多く、実態として法的手続きが行われないこともあります。とはいえ、相続人全員での協議や専門家相談が推奨されるのも事実です。

残された“気持ち”は、何よりも重い

「2万円という金額じゃなくて、母がそれを“取っておいてくれたこと”、そして“言葉を残そうとしてくれたこと”が、私には何よりも大きかったです」

今でも手紙は自宅の引き出しに大切にしまってあると語る美沙さん。

「ちゃんと受け取ったよ、お母さん」

そう心の中で呟くたびに、やりとりできなかった“本音”が、少しずつ満たされていくのを感じているそうです。