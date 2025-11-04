こんにちは！ ガクミカ取材班の学生記者で九州大学4年の「ちひろ」です。

皆さんは家族や大切な人と話していますか。それもただ言葉を交わすだけでなく、相手を知るための時間をどれくらいの人が持てているでしょうか。

私は正直、身近な存在ほど深い話に抵抗を感じます。これまで生きてきた中でも、家族と腹を割って話す場面は片手で数えられるほどです。「お父さんは何を大事にして毎日働いているの？」「お母さんがお母さんになる前の人生は？」…。

身近で大切な存在ほど相手の価値観を知る機会は少ないものです。「いつかは…」と思っていてもチャンスはなかなか訪れません。

今回の「企業探訪ログ」は、そんな「忘れたくない記憶を資産としてのこす」ための対話型ノートの制作、ワークショップの開催などを中心に活動している「一般社団法人いと経営学舎」さんを取材してきました！

ご協力いただいたのは代表の塙達晴さん。4年前に糸島市に移住し、主にリモートを中心に仕事をされています。本業の傍ら、一般社団法人を設立されたそうです。きっかけは？

「もともと個人史を作ってみたいという思いがあったんです。一人一人の人生にそれぞれの物語があるにもかかわらず、亡くなると記憶がなくなっていく。そのもったいないさをずっと感じていて。この活動ができないかとの思いは、5年ほど前からずっと頭の片隅にありました」

それに、お父さんが定年退職を迎えたタイミングでの会話もきっかけだったそうです。

「定年退職のお祝いの場で、父親に『仕事で一番しんどかったのはいつだった？』と質問してみたんです。その時に返ってきた言葉が全然想像していたものと違っていて」

言葉を聞いて、自分が見ていた親の姿は一側面でしかなかったことに気づきます。その後、いと経営学舎を設立し、対話型ノート「kioku roku」の開発に取り組みました。

ノートは「歴史編」「対話編」「未来編」の三つのパートを通して、その人が人生で経験した出来事や大切にしてきた価値観を掘り起こす構成になっています。ノートを贈る側と贈られる側が、ノート上での対話を通して、一人の人生の記憶を「のこす」という仕組みです。

例えば「人生を色で例えるとしたら、どんな色？ 理由は？」という問いが書かれたページには、贈られた側が答えを書く部分と、贈った側の予想、考えを書く部分があります。一つの問いに対し、贈る側と贈られる側が共に対話するイメージで書き込めるのが特徴です。

贈る側/贈られる側は、親と子であったり、人生のパートナーだったり。「さまざまな関係性の人に届くとうれしい」と塙さんは話します。

「自分としては後悔していることでも、周囲の方にとってはむしろ良いことだったのかもしれない…というように、kioku rokuを通して、これまで経験した出来事への意味付けが変わるようなことが起きればいいなと思います」

私はこのノートを知るまで「親や祖父母の人生やその記憶を残そう」と思ったことがなく、あまりぴんときていなかったのですが、コンセプトを聞いて多くの気付きがありました。

ただ記憶を残すだけでなく、その人にとって、人生を振り返る大事な時間を設けるきっかけになるのですね！

毎日を生きることに精いっぱいで、自分の経験やそれに伴う感情、発生した価値観を見つめ直すことってなかなか機会がありません。このノートのようなプロダクトを親や祖父母世代に贈ることで、そんな機会をプレゼントできるのかなと思いました。

親と腹を割って話すことに抵抗を感じている私ですが、これを機に親の人生や価値観について話をする機会をつくりたいと思います！

最後に、kioku rokuの今後の展望についても聞いてみました。

「最大のハードルは『恥ずかしい』という感情だと考えています。自分のことについて書くのが恥ずかしい、書いてほしいとお願いするのが恥ずかしい…とか。乗り越えるきっかけとして、どのようなシチュエーションで活用してほしいかをしっかり見つけて発信していくことかなと思っています」

「例えば、孫からおじいちゃん・おばあちゃんへのプレゼントだったり、定年退職のお祝いだったり。もちろん若い世代にも使ってほしい。自分自身、意外と半年前のことって忘れていたりするので。また、無料のkioku rokuとして簡易版も作成しているので、子ども向け教材のような形で『親の人生を知る』ためのツールとして活用してもらえたらうれしいです」

年配の人だけでなく、どの世代でも使えそうですね！ わくわくしてきました。大切な人の存在は当たり前ではない。だからこそ対話して相手を知る、そして「のこす」ことがとても大切だと、今回の取材を通して気づきました。

大切な人と聞いて、みなさんの頭に浮かぶのは誰の顔でしょうか。この記事が、普段はなかなか持てない「対話の時間」を設けるきっかけになれば幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！



▶学生のミカタLINE公式アカウント

「ガクミカでガクチカを」友だち登録お願いします！

ミーキャップ