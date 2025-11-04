ノルディックスキー・ジャンプ男子で、１９９２年アルベールビル大会から２０１８年平昌大会まで８大会連続五輪出場を果たした葛西紀明（土屋ホーム）は、かねて五輪の金メダル獲得をモチベーションにしてきたが、５３歳を迎えた今、その気持ちが変わってきたという。ジャンプ界のレジェンドの変化とは。

競技に打ち込む原動力が変化してきた。１０月２５日、横浜市内のショッピングセンターで行われたＺＡＭＳＴのイベント。設置された会場に加えて、吹き抜けの２階にも集まった大勢のファンにモチベーション維持の方法を問われた葛西は、こう語った。

「五輪で金メダルを取りたい気持ちでずっとやってきたけど、今のところ銀と銅。もちろん金はほしいけど、たくさんの方に応援されて声をかけられて『５０歳を超えてもすごいですね』と言われると、かなりモチベーションが上がる。今は金というよりこっちかな」

友人の誘いをきっかけに小学３年からジャンプを始め、競技歴は４０年を超えた。アルベールビル大会で五輪に初出場し、平成開催の冬季五輪８大会に全て出場。４１歳で迎えた２０１４年ソチ五輪ではラージヒルで銀メダル、団体で銅メダルを獲得した。

ただ頂点には届いておらず、日の丸飛行隊で注目を集めた９８年長野五輪は、けがの影響で団体メンバー外。目の前で仲間が五輪王者になる瞬間を見ただけに「辞めたいと思ったことは一度もない」と、金メダルを渇望してきた。

しかし時代が流れ、自然とレジェンドと呼ばれるようになってからは、応援者が増え、試合会場はもちろん、空港や電車、街中でも声を多くかけられるようになった。「それが本当にうれしい」。人のために飛び続けることが、競技を長く続ける燃料になっていることに気付いたという。

年齢とともに工夫もしてきた。「落ちる競技」と表現するように、減量が重要な種目。サウナスーツを着た４キロのランニングを日課に、食事にも気を配る。「若いときは食べてトレーニングをしたら体重が落ちて、３０〜４０代は３日間の断食をして３キロぐらい落とした。でも５０代は断食すると、なぜか筋肉が痛くなって（体重は）減らない。だから今は少し食べて、長い期間で減量する」。レジェンドと呼ばれる裏には、体と対話し続けてきた見えない努力がある。

これから本格化する五輪シーズン。自身が持つ最多記録を更新する９度目の五輪を狙う。２日の全日本選手権で４位に入り、Ｗ杯下部のコンチネンタル杯代表入りは確実。そこで上位に入ってＷ杯に昇格して好成績を残すことで、夢舞台につながっていく。とてつもなく険しい道だが「コンチネンタル杯で総合３位に入ればＷ杯に出られる。そこを狙っていきたい」と話す口調から自信が漂う。

イベントで目標を問われた葛西は、漢字４文字で『不老不飛』と宣言した。「永遠に若く、永遠に飛び続ける。一つ言うならサッカーのカズさんがまだ頑張っているんで、それまでやろうかな」。たとえこの先どんな結果が待ち受けていてもレジェンドは４年後も、８年後も飛び続けるに違いない。

◇葛西 紀明（かさい・のりあき）１９７２年６月６日、北海道下川町出身。１０歳でジャンプを始め、８８年に当時史上最年少でＷ杯（札幌大会）に出場した。五輪に１９歳で初めて出場した９２年アルベールビル大会から、２０１８年平昌五輪まで冬季五輪最多の８大会連続出場。Ｗ杯優勝は１７回で、最年長優勝（４２歳５カ月）、最年長表彰台（４４歳９カ月）、個人最多出場回数（５７９回）の記録を保持する。家族は妻と娘。１７７センチ、５９キロ。