米ニューヨーク市長選の前日、トランプ氏が市民にクオモ氏への投票を強く呼びかけた/Samuel Corum/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は、ニューヨーク市長選の投票日を翌日に控え、これまでで最も強い言葉でニューヨーク市民に対し、アンドリュー・クオモ前ニューヨーク州知事に投票するよう訴えた。

「アンドリュー・クオモを個人的に好きかどうかに関わらず、他に選択肢はない。彼に投票し、素晴らしい仕事をしてくれることを祈るしかない」と、トランプ大統領は3日に自身のSNSであるトゥルース・ソーシャルに投稿し、クオモ氏には「できる」が、民主党候補のゾーラン・マムダニ氏には「できない！」と付け加えた。

クオモ氏には「成功の実績」があると評したトランプ氏による支持は、民主党支持者からの票を減らす可能性がある一方、共和党支持者からの得票には寄与するかもしれない。ただニューヨーク市は民主党支持が圧倒的多数を占める。6月の民主党予備選でクオモ氏に衝撃を与えたマムダニ氏は、クオモ氏とトランプ氏を繰り返し結びつけ、ニューヨークとワシントンの両方で強力な利害関係者に立ち向かうと主張してきた。

ニューヨーク市クイーンズ地区出身のトランプ氏は、34歳の民主社会主義者であるマムダニ氏についてかねて批判を展開。本人を共産主義者だとする誤ったレッテルを貼ってきた。またマムダニ氏が4日の市長選に勝利した場合には、「必要最低限​​の資金を除き」市への連邦資金拠出を停止すると改めて明言した。

もともとトランプ氏はクオモ氏を積極的には支持しておらず、今回の選挙を二つの悪い選択肢のうち、よりましな方を選ぶものと位置付けている。その一方で、共和党候補のカーティス・スリワ氏については重要視しない姿勢を示していた。

スリワ氏に対し、選挙戦からの撤退を明確に要求することはなかったトランプ氏だが、ソーシャルメディアへの投稿では「カーティス・スリワ（ベレー帽を被っていない方がずっとかっこいい！）への投票は、マムダニへの投票と同じだ」との見解を示した。