timelesz菊池風磨、赤髪・銀髪…4種のヘアスタイルで変化自在 新ビジュアル公開
【モデルプレス＝2025/11/04】timelesz（タイムレス）の菊池風磨がアンバサダーを務める理美容家電の総合ブランドより、新ビジュアルとショート動画が公開された。
【写真】菊池風磨、派手髪で雰囲気ガラリ
菊池が出演するショート動画「いつもの今日に、ときめく髪を。」は4日よりWeb上にて公開。新商品を使って、どんな時でも自分らしく、自由に“ときめく髪”を楽しむ菊池の姿を視聴できる。
動画は全4本。センター分けから茶髪、赤髪、銀髪など様々なヘアスタイルを披露している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆菊池風磨、4種のヘアスタイル披露
