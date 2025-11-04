絶対的な強者には、満貫などたやすいのか。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月3日の第1試合に出場したU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）が試合開始早々、あっさりと満貫をアガって先制。その強さに「なにこれ」「運バグってる」とファンがどよめいた。

【映像】満貫程度は朝飯前？リーチのみを満貫に昇華させる鈴木優

鈴木優は2023-24シーズンでMVPを獲得するなど、全40選手の中でも指折りの実力者。その実力は今期も開幕からフルに発揮され、現在は個人スコア、最高スコア、4着回避率、勝利数の個人タイトル4部門でトップに立つ、暫定での“4冠保持者”だ。雀風は超攻撃的で、少々被弾しても気にせず前進。失点を補って余りある得点で勝利を積み上げている。

強者には絶対的な運もついてくる。試合開始早々の東1局、鈴木優は6巡目にカン二万で先制リーチを打った。この時点で役はリーチだけ。鈴木優にとっても、高打点狙いではなく、まずは軽く先制パンチを入れられればといったものだったろう。ここに赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）が高目・三色同順のリーチ・タンヤオで追っかけリーチ。待ちは二・五万で、五万がある分、たろうに有利だ。

しかしこの状況を鈴木優はもろともしない。9巡目に二万をツモってたろうをがっかりさせると、裏ドラ表示牌はラスト1枚だった9筒で、鈴木優の手牌に雀頭として入っていた1筒が裏ドラに。リーチ・ツモ・裏ドラ2で、あっさり満貫に仕上がった。積極的なリーチが生んだ結果とはいえ、いとも簡単に満貫が出来上がる様子にファンは「なにこのひと」「強すぎる」「ウラよく乗るわ」「今日もあっさり」「ここでツモるのが優」とどよめいていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

