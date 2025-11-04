

「AIは仕事で使えない」という発言は、ビジネスパーソンとしての基本スキルが不足していることを露呈する（写真：nonpii／PIXTA）

「AIは仕事でつかえない」という人に欠けている3つのスキル

「AIなんか仕事で使えない」

あなたの職場でも、こんな「AI否定論」を耳にしないだろうか。

一方で、AIを駆使して従来とは比較にならないスピードで成果を出すビジネスパーソンも確実に増えている。AI活用は、できる人とできない人の二極化が急速に進んでいるのだ。

この差はどこから来るのか。新刊『AI時代に仕事と呼べるもの：「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方』を上梓した三浦慶介氏は、「AIを使いこなせないのは、AIを使う人間側に問題がある」と警鐘を鳴らす。

本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、なぜ「AIは仕事で使えない」という発言が致命的なのか、その理由と、AIを使いこなすために今すぐ実践すべき3つのステップを解説する。

AI活用の二極化が進んでいる





「ChatGPTで資料作ってみたけど、使い物にならなかった」

「AIが書いた文章って、なんか不自然で違和感がある」

「計算間違いがあったから、やっぱり信用できない」

こんな声を、あなたの職場でも聞いたことがあるのではないでしょうか。

一方で、仕事でAIを使う人は確実に増えています。社内チャットボットで情報検索、市場調査のリサーチ、企画書の作成、データ分析……。AIでできることは日々拡大しています。

実際、私自身も独立してからAIをフル活用しており、記事作成、資料作成、データ分析などにおいて、以前と比べて約3倍の仕事量をこなしています。

では、なぜこれほどまでに「AI活用の成果」に差が生まれるのでしょうか？

「AIは使えない」と言う人の典型的パターン

AIに否定的な人たちの発言を詳しく聞いてみると、いくつかの共通パターンがあります。

パターン1：完璧主義の罠

「一発で完璧な成果物が出てこないから使えない」と判断してしまう人です。人間だって一発で完璧な仕事をする人はいないのに、AIには完璧を求めてしまいます。

パターン2：指示の曖昧さ

「とりあえず資料作って」「いい感じの文章書いて」といった曖昧な指示をして、思った通りの結果が出ないと「AIは使えない」と結論づけてしまいます。

パターン3：レビュー責任の放棄

AIが出した成果物をそのまま使おうとして、品質に問題があると「AIのせい」にしてしまいます。最終的な品質責任は人間にあるという認識が欠けています。

しかし、これらはAIの問題ではありません。使う人の認識とスキルの問題なのです。ここで発想を変えてみましょう。AIを「仕事を依頼する業務委託パートナー」として考えてみるのです。

あなたが外部のパートナーに仕事を依頼する場面を想像してください。

・「完璧なパートナーは存在しない 」

どんなに優秀なパートナーでも、最初から100%意図通りの成果物を出してくることはありません。必ず意図のズレや物足りない部分があります。だからこそ、発注側である私たちがディレクションをするのです。

・「思った通りじゃないからやめる」は通用しない

もしパートナーに発注して「思ったものが出てこないから取引やめます」と言っていたら、誰にも仕事を依頼できなくなってしまいます。重要なのは、相手に合わせて適切な指示を出し、良いものが上がってくるようにディレクションすることです。

AIに対しても、この「パートナーとの仕事」と同じ姿勢が必要です。完璧を期待せず、適切に指示し、丁寧にレビューして修正を重ねる。これがAI活用の基本スタンスなのです。

AI活用で成果を出すための3つの鉄則

私が実践している「AI活用の3つの鉄則」をご紹介します。

・鉄則1：完璧を求めない

AIは万能ではありません。「80%の完成度で十分」という割り切りが重要です。

残りの20%は人間が補完すればいいのです。むしろ、ゼロから100%を人間が作るより、80%をAIが作って残り20%を人間が仕上げる方が、圧倒的に効率的です。

・鉄則2：目的と成果を明確にする

「とりあえず資料作って」「いい感じに書いて」といった曖昧な指示では、AIは良い仕事ができません。これは人間に対しても同じことです。

たとえば、私が資料作成をAIに依頼する場合は次のように指示します。

「ウェビナーで使用する資料を15枚程度で作成してください。ターゲットは部長以上の役職者です。端的にメッセージを整理し、視聴後に自身も行動に移そうと思えるような締め方にしてください。直接的な営業は不要で、紹介する事例の汎用性とエッセンスの抽出を重視してください」

このように、用途・分量・対象者・期待する反応・重視するポイントまで具体的に伝えることで、AIは格段に良いアウトプットを出すようになります。

・鉄則3：レビューに責任を持つ

これが最も重要な点です。AIが出した成果物に対して、目的に沿っているかを人間が確認し、粘り強く修正する必要があります。

これは人間のマネジメントと全く同じです。部下が提出した資料を確認もせずにそのまま使って、問題があったときに「あいつの資料がダメだった」と言うようなマネージャーがいたら、その人は無能ですよね。

AIに対しても同じです。最終的な品質責任は、常に人間が負うべきものなのです。

なぜ多くの人がAI活用に失敗するのか？

ここまで読んで「当たり前のことじゃないか」と思った方も多いでしょう。しかし、実際にはこの「当たり前」ができていない人が驚くほど多いのです。

その理由は何でしょうか？

・理由1：人に指示を出した経験が不足している

チームマネジメントや外部パートナーとの協働経験が少ない人は、「相手に合わせて指示を調整する」というスキルが身についていません。人を指導し、人に成果を出させる経験がなければ、AIに成果を出させるのも難しいのです。

・理由2：目的思考が身についていない

「なぜこの仕事をするのか？」「誰のためになるのか？」「どんな成果を期待するのか？」という目的思考で仕事をしていない人は、AIに対しても曖昧な指示しか出せません。

・理由3：責任を取ることへの恐れ

「AIが間違ったら誰の責任になるのか？」という不安から、AIの出力を信用できず、結果的に活用を避けてしまいます。

しかし、これらは全て「人間としての仕事スキル」の問題です。AIの問題ではありません。

「AIは仕事で使えない」と言っている人の多くは、実は次のような状態にあります。

・指示を出すスキルがない（言語化力の不足）

・目的を設定するスキルがない（企画・設計力の不足）

・品質をレビューするスキルがない（評価・改善力の不足）

つまり、「AIが使えない」のではなく、「AIを使う人間のスキルが不足している」のです。

これは非常に危険な状態です。なぜなら、これらのスキルは「AI時代に人間に最も求められるスキル」だからです。

AI時代において、人間の価値は「AIを使いこなして成果を出すこと」にシフトしています。AIを使えない人は、単純にAI活用のメリットを享受できないだけでなく、ビジネスパーソンとしての基本スキルが不足していることを露呈してしまうのです。

日々の仕事で実践できる3つのステップ

では、どうすればAIを効果的に活用できるようになるのでしょうか？ 今すぐ始められる3つのステップをご紹介します。

・ステップ1：小さな仕事から始める

いきなり重要な仕事をAIに任せようとせず、まずは議事録の要約やメールの下書きなど、小さな仕事から始めてみてください。失敗しても影響が小さい仕事で練習することで、AIとのコミュニケーションパターンを身につけられます。

・ステップ2：指示を具体化する練習

「なぜこの仕事が必要なのか？」「誰が使うのか？」「どんな反応を期待するのか？」を明確にしてから、AIに指示を出すようにしてください。最初は時間がかかりますが、この習慣が身につけば、人間に対する指示も格段に上達します。

・ステップ3：修正を恐れない

AIの出力を「修正が必要なもの」として最初から受け入れてください。「一発で完璧」を求めず、2〜3回の修正で仕上げるつもりで取り組みましょう。この過程で、あなた自身のレビュー能力も向上していきます。

以上をまとめると、AI時代に残る人材が持っているスキルは以下の3つです。

・指示を明確に出すスキル

・目的と成果を設定するスキル

・品質をレビューし改善するスキル

これらは、AI時代において人間に最も求められるスキルです。AIを使えないということは、これらのスキルが不足しているということであり、それは将来的に大きなキャリアリスクとなります。

逆に言えば、これらのスキルを身につけることで、AIを強力なパートナーとして活用し、従来の何倍もの成果を出すことが可能になります。

AI活用は「慣れ」の部分も大きいです。最初は思うようにいかなくても、継続的に使い続けることで必ずコツが掴めるようになります。

「AIは使えない」と嘆くのではく、今日から小さな仕事でAIを使い始めてみませんか？

（三浦 慶介 ： 株式会社グロースドライバー代表取締役社長）