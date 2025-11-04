「脳梗塞」になりやすい人はご存知ですか? 年齢・性別や生活慣習リスクとは【医師監修】

脳梗塞は誰にでも起こり得る病気ですが、年齢・性別・生活習慣によってリスクは異なります。特に高血圧や喫煙、運動不足などは大きな要因です。本章では、年齢や性別ごとの傾向に加え、喫煙・飲酒・肥満といった生活習慣が与える影響を解説します。

監修医師：

伊藤 たえ（医師）

浜松医科大学医学部卒業。浜松医科大学医学部附属病院初期研修。東京都の総合病院脳神経外科、菅原脳神経外科クリニックなどを経て赤坂パークビル脳神経外科菅原クリニック東京脳ドックの院長に就任。日本脳神経外科学会専門医、日本脳卒中学会専門医、日本脳ドック学会認定医。

脳梗塞になりやすい方の年齢・性別や生活慣習

脳梗塞の発症リスクは年齢や性別、生活習慣によって異なり、特定の集団で高い傾向が認められます。自身がどのようなリスク層に属するかを理解することで、予防意識を高めることができます。

年齢別のリスク

脳梗塞の発症率は加齢とともに上昇します。50歳を超えると発症リスクが顕著に高まり、60歳代、70歳代と年齢が上がるにつれてさらに増加する傾向があります。これは加齢に伴い動脈硬化が進行し、血管壁が硬く脆くなることが主な要因です。また、高血圧や糖尿病といった生活習慣病の罹患期間が長くなることも、血管への負担を蓄積させます。

ただし、若年層でも喫煙や過度の飲酒、肥満、ストレスなどの要因が重なれば脳梗塞を発症する可能性はゼロではありません。特に40歳代以降は定期的な健康診断を受け、血圧や血糖値、脂質の値を把握しておくことが推奨されます。年齢が上がるにつれてリスクが高まることを認識し、早い段階から予防策を講じることが重要です。

性別による違い

脳梗塞の発症頻度は男性の方が女性よりやや高い傾向があります。これは男性に喫煙者や飲酒習慣を持つ方が多いこと、内臓脂肪型肥満が多いことなどが背景にあると考えられています。一方、女性は閉経後にエストロゲンの保護作用が失われるため、60歳以降は動脈硬化が進みやすくなります。

また、心房細動による心原性脳塞栓症は高齢女性に多く見られる傾向があり、性別による発症パターンの違いを理解しておく必要があります。性別によってリスク要因が異なるため、それぞれに応じた予防策を考えることが大切です。

喫煙と飲酒

喫煙は血管を収縮させ、血液を固まりやすくするため、脳梗塞のリスクを約2倍に高めるとされています。受動喫煙も同様にリスクを上昇させるため、周囲の方への配慮も必要です。

飲酒は、適量であれば心血管系への保護作用があるとする報告もありますが、過度の飲酒は血圧上昇や不整脈を誘発し、脳梗塞リスクを高めます。喫煙と飲酒の両方を適切に管理することで、血管の健康を保つことができます。

肥満と運動不足

肥満は高血圧、糖尿病、脂質異常症といった複数の危険因子を引き起こすため、脳梗塞のリスクを間接的に高めます。特に内臓脂肪の蓄積は動脈硬化と強く関連します。BMI(体格指数)が25以上の場合は減量が推奨され、適正体重を維持することが重要です。運動不足は血流を悪化させ、血管の柔軟性を低下させます。

まとめ

脳梗塞は突然の発症により生活の質を大きく損なう疾患ですが、その多くは予防可能な要因によって引き起こされます。初期症状や前兆を正しく理解し、万が一の際には迅速に行動することが救命と後遺症軽減の鍵となります。片側の麻痺やろれつが回らないといった典型的な症状だけでなく、一過性脳虚血発作のような短時間で消失する症状も重要な警告サインです。FASTによる簡易チェック法を知っておくことで、ご家族や周囲の方も早期発見に貢献できます。

また、高血圧や糖尿病、脂質異常症、心房細動といった基礎疾患の管理、禁煙や適度な運動、バランスの取れた食生活など、日常の積み重ねがリスクを大幅に低減させます。年齢や性別、家族歴といった変えられない要因があっても、生活習慣の改善によってリスクをコントロールすることは可能です。定期的な健康診断を受け、自身の身体の状態を把握することも重要です。

気になる症状がある場合は、早めに内科や神経内科、脳神経外科を受診し、専門医の診察を受けることを推奨します。本記事で紹介した情報は一般的な知識であり、個別の診断や治療に代わるものではありません。脳梗塞の予防と早期発見には、正確な知識と日々の実践、そして専門医との連携が不可欠です。

