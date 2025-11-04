元生え抜きスター、マドリーの一員として凱旋でどうなる？ リバプール監督は歓迎を約束「良い思い出しかない」「ファンの反応を見守ろう」【CL】
現地11月４日に開催されるチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第４節で、リバプールがレアル・マドリーと本拠地アンフィールドで対戦する。この一戦を前にアルネ・スロット監督が会見に出席し、昨季共に戦ったトレント・アレクサンダー＝アーノルドについて語った。クラブ公式サイトが発言を伝えている。
現在27歳のアレクサンダー＝アーノルドは、６歳からリバプールに在籍。地元出身の生え抜きスターとして活躍していたなか、今夏にマドリーに移籍した。裏切られたと感じたファンは少なくないようで、退団表明後の昨季５月にはブーイングが飛んだ。
もっとも、偉大な功績を残したレジェンドであることは間違いない。リバプール就任２年目のオランダ人指揮官は、敵として再会する教え子に多大なリスペクトを示した。
「選手としても人間としても、彼には素晴らしい思い出がある。昨シーズンは私の副キャプテンだった。共に過ごした時間は全て良い思い出だし、テレビで彼のプレーを見ていた頃も、良い思い出しかない。リバプールのユニホームを着て輝いた数々の瞬間を覚えている。だから温かい歓迎をするつもりだ。
まずは明日ピッチに立つかどうか、そして我々のファンの反応を見守ろう。どうなるかは全く予想がつかない。ただ私は温かい歓迎を約束する。それは確かだ」
攻撃力が持ち味のイングランド代表DFは、９月16日のCLマルセイユ戦でハムストリングを負傷。すでにチームには復帰しているものの、まだ出番は訪れていない。リバプールファンの前でプレーする機会は訪れるか。
なお、アレクサンダー＝アーノルド本人は、古巣相手に得点してもセレブレーションはしないと明言。さらに「感情を脇に置いて、できる限り最高のフットボールをする」と語っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」
現在27歳のアレクサンダー＝アーノルドは、６歳からリバプールに在籍。地元出身の生え抜きスターとして活躍していたなか、今夏にマドリーに移籍した。裏切られたと感じたファンは少なくないようで、退団表明後の昨季５月にはブーイングが飛んだ。
「選手としても人間としても、彼には素晴らしい思い出がある。昨シーズンは私の副キャプテンだった。共に過ごした時間は全て良い思い出だし、テレビで彼のプレーを見ていた頃も、良い思い出しかない。リバプールのユニホームを着て輝いた数々の瞬間を覚えている。だから温かい歓迎をするつもりだ。
まずは明日ピッチに立つかどうか、そして我々のファンの反応を見守ろう。どうなるかは全く予想がつかない。ただ私は温かい歓迎を約束する。それは確かだ」
攻撃力が持ち味のイングランド代表DFは、９月16日のCLマルセイユ戦でハムストリングを負傷。すでにチームには復帰しているものの、まだ出番は訪れていない。リバプールファンの前でプレーする機会は訪れるか。
なお、アレクサンダー＝アーノルド本人は、古巣相手に得点してもセレブレーションはしないと明言。さらに「感情を脇に置いて、できる限り最高のフットボールをする」と語っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」