北村匠海、憧れの大泉洋ら『ちょっとだけエスパー』出演陣からの誕生日祝福に大喜び

北村匠海が28歳の誕生日をドラマ『ちょっとだけエスパー』の現場で迎え、主演を務める大泉洋らキャストが特製バースデーケーキでお祝いした。

■「28歳は謙虚に頑張ります！」（北村匠海）

主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子という最強タッグ＆超豪華キャストによるジャパニーズヒーロードラマ『ちょっとだけエスパー』。

10月28日に放送された第2話では、文太（大泉）らエスパーたち＆四季（宮崎あおい/「崎」は、たつさきが正式表記）が集結し、箱根でミッションに挑んだ。画家が絵画の贋作を売ろうとするのを防ぎ、見事ミッション成功…と思いきや、衝撃的すぎるラストシーンに騒然。1話に続き、Xの世界トレンド1位＆Netflixの「今日のシリーズTOP10」で1位に輝くなど、大反響を巻き起こした。

11月3日は、文太らに接近する謎の大学生・市松を演じる北村匠海の28歳の誕生日。ということで、撮影中のロケ現場で大泉洋、レンチン系エスパー・円寂役の高畑淳子、アニマルお願い系エスパー・半蔵役の宇野祥平がお祝いした。

スタッフの「北村匠海さん、28歳のお誕生日です！」という掛け声をきっかけに、ハッピーバースデーの大合唱。憧れの存在でもある大泉から特製バースデーケーキで祝ってもらった北村は喜びの表情で「28歳は謙虚に頑張ります！」と語った。

さらに、最近釣り道具を集めているという北村にフィッシングベストのプレゼントが贈られると大喜び。今後本格始動する市松がどう物語に絡んでくるのか、目が離せない。

◎第3話で市松もついに本格参戦!?

11月4日放送の第3話で、文太らが挑むのは「爆発で人が死ぬのを止める」という、いつになく物騒なミッション。しかもその場所は、お祭りでにぎわう神社――。そのうえタイムリミットまで時間がない…！

大急ぎで神社に向かった文太たちは、ちょっとだけの力を駆使して、街の人々を救うことができるのか。さらに文太は、高校生の息子がいるという桜介をはじめ、レンチン系エスパー・円寂（高畑淳子）、アニマルお願い系エスパー・半蔵（宇野祥平）ら仲間たちが抱える秘密を知ることになり…!?

危険なミッションや仲間たちの過去…と、見逃せない展開が待ち受ける第3話には、北村が演じる市松も登場。はたしてどんな展開が待ち受けるのか…。

■第3話あらすじ

ちょっとだけ心の声が聞こえるエスパーになった文太（大泉洋）は、その能力を維持するEカプセルを兆（岡田将生）から受け取るため、桜介（ディーン・フジオカ）と「ノナマーレ」へ。そこで桜介に実は息子がいると知ることに。さらに円寂（高畑淳子）や半蔵（宇野祥平）それぞれが抱える秘密も徐々に知ることになり…。

一方、悲惨な事故で夫を亡くしたショックから、文太を“本当の夫”だと思い込んでいる四季（宮崎あおい）との生活にも、慣れ始める文太。「ヒーローの恋はアイドル以上にあってはならない」と警告されながらも、四季との距離が近づいていく。

そんななか、あらたなミッションが届く。なんとそれは「爆発で人が死ぬのを止める」という、いつになく物騒なミッション。しかもその場所は、お祭りで人がにぎわう神社で…!? はたして、エスパーたちはちょっとだけの力を発揮して、人々を救うことができるのか…！

■番組情報

テレビ朝日系『ちょっとだけエスパー』

11/04（火）21:00～21:54 ※第3話

出演：大泉洋 宮崎あおい（「崎」は、たつさきが正式表記） ディーン・フジオカ 宇野祥平／北村匠海／高畑淳子 岡田将生

脚本：野木亜紀子

監督：村尾嘉昭 山内大典

