4日10時現在の日経平均株価は前週末比5.00円（0.01％）高の5万2416.34円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は888、値下がりは677、変わらずは45。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を221.22円押し上げている。次いでファナック <6954>が62.96円、レーザーテク <6920>が54.68円、住友電 <5802>が28.01円、ＴＤＫ <6762>が17.17円と続く。



マイナス寄与度は179.13円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が123.64円、ＳＢＧ <9984>が66.67円、リクルート <6098>が28.28円、スクリン <7735>が24.71円と続いている。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、ゴム製品、電気機器と続く。値下がり上位には小売、サービス、保険が並んでいる。



※10時0分6秒時点



株探ニュース

