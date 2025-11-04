レゴみたいな電源タップを目指したそうな。

自分のデスクでPC作業をしていると、どうしてもUSBハブや電源タップや充電器といった機器がゴチャゴチャになっちゃいますよね。USBは2.0に3.0に4もあるし、前までUSB-Aコネクタが主流だったのに今はUSB-Cばかり。Qi（チー）充電も近年はQi2とアレもコレもアップデートされて、買い替えていたらキリがありません。

拡張関係は全ておまかせ

「TobenONE Modular Hub」は、銀色の板の上に丸いモジュールが4つ脱着できるモジュール式のハブ。

モジュールはそれぞれにUSB-A×3、USB-C×3、USB-A×2＋USB-C×1といったポートを持ち、さらには音量＆ミュート用ダイヤル、無線充電器、マクロ設定可能な4分割のボタンといった6種類を自在に付け替えられます。

ポートだらけで超充実

モジュールは磁力式ですが、少しひねってから交換するのでポロっと取れることはありません。規格がアップデートされたり故障しても、そのモジュールだけ買い換えればOK。何か一カ所で不具合が起こったからといって、丸ごと全部をゴミにする必要はありません。

USB-AもCも充分な数のポートですね。ここを中心にいろんなデバイスを挿しまくるとゴチャつくのは否めませんが…コレひとつで管理できるのは便利です。

ポート以外のモジュールも出番があるものばかり。垂直面に設置すると省スペースになるので、工夫してみたいですね。

自分専用にカスタマイズ

筆者のデスクはハブを2段重ねて、大きめの洗濯バサミでデスクに挟んでみっともないまんま。こういうデバイスで一極集中したいと常々思っているんですよね。

「TobenONE Modular Hub」なら使いやすい位置や、ケーブルが届きやすい位置にも付け替えられるので、自分好みのパーソナルなハブになりますね。

クラファンで出資できる

「TobenONE Modular Hub」は現在、クラウド・ファンディングで出資金を募っています。頓挫や延期の可能性もあるので、もし出資する際はご注意ください。

