日韓ワールドカップ（Ｗ杯）の日本代表メンバーで、Ｊリーグ・清水エスパルスやサンフレッチェ広島でプレーした戸田和幸さんが読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド 日本サッカーここだけの話」に出演した。

１０月１４日に行われた国際親善試合「キリンチャレンジ杯」の日本―ブラジル戦を、サンフレッチェでチームメートでもあった番組ＭＣで元日本代表の槙野智章さんと振り返った。

インパクト大きい

戸田さんは２０１３年に現役を引退してから指導者や解説者として活動。国内外のサッカーを論理的に分析する解説者として定評がある。

番組収録の前日に日本代表は、キリンチャレンジ杯でブラジルに３−２で勝利した。年齢制限のないフル代表同士の対戦で日本がブラジルを破ったのは初。それまでは日本の２分け１１敗だった。

「歴史的なこと。ブラジルに勝つのはインパクトが大きい」

「カタールＷ杯のスペイン戦に似ていると思います。前半は相手へのリスペクトもあったのか、自陣に構えてゲームが始まって、後半に入ったら一気にギアが上がった。前に出てボールを奪いにいって流れを変えたと思う。鈴木淳之介や佐野海舟も、かなりインパクトを残した」

フル代表がブラジルに勝利した意義を強調する。

「あの黄色のシャツを着た選手が目の前にいたら威圧感はあるでしょうが、日本の選手は萎縮しているというより、プラン的に前半は出なかったのかなって感じがした。（後半に）ギアを上げた時に、ブラジルの方がバタバタした。局面での日本の選手のプレーを見ると、レベルの高さは随所に出ていたと思う。レベルを上げ、自信を上げることにつながる試合だったと思いました」

「本大会でも崩れにくい」

前半と後半で戦い方をがらっと変えた。

「最近のＷ杯で優勝した国のメンバーを確認したら、キーパー、センターバック、中盤のセンターがしっかりしてる」

「今の日本はどちらかというと、相手がボールを保持している状況がベースになっていて、崩れにくいとは思います。どんどんフットボールがコンパクトで高速化していて、トランジション（攻守の切り替え）が重要になってくると、早く攻めきるということも必要でしょう。日本が目指しているのはＷ杯の本大会で崩れにくいものだとは思う」

戸田さんはＷ杯北中米大会での日本代表の活躍に期待し、「なかなか言えないことだなと思うんですけど、日本は『優勝を目指す』と言っていて、ブラジルに勝ったのは、そっち（優勝）に向かって進んでいるよってアピールする上では大きい」と語る。

槙野さんも「選手たちはブラジル戦前から全然びびってない。『隙がある。点取れる。勝てる』って感覚があると言ってたので、今の選手たちは日頃からトップの選手たちと対戦しているから強いですよね」と、日本人選手の個々のレベルアップを感じるという。

セレソンも重圧

試合終了後には、失点につながるミスをしたブラジル代表のブルーノ選手が涙したことも話題になった。

「セレソン（ブラジル代表）に食い込んでいけるかどうかの重要な試合だったのだろうと思う。日本選手のパフォーマンスも良かったんでしょうし、試合中の表情を見たら結構あっぷあっぷだった。歴史的な分厚さがあるから、ブラジル代表としてプレーするプレッシャーもすごいと思う」

Ｗ杯本大会に向けて、出場する各国のチームづくりが加速していく。今回の勝利は、日本代表にとって大きな弾みになりそうだ。

プロフィル

戸田和幸（とだ・かずゆき）

元日本代表。1996年に清水エスパルスに加入し、日本代表として日韓W杯に出場。Jリーグでは東京ヴェルディ、サンフレッチェ広島などでプレー。海外でもイングランド、オランダ、韓国、シンガポールでプレーした。現役引退後は指導者としてJ3・SC相模原や社会人クラブで指揮を執った。1977年生まれ。神奈川県出身。