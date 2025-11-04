名倉潤、“家族4人ショット”添え誕生日を報告 「センスが良くて素敵」「歳の重ね方が素敵」祝福の声
タレントの渡辺満里奈（54）の夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤（57）がきょう4日、自身のインスタグラムを更新。家族ショットを公開した。
投稿で「今日は57歳の誕生日でーす」と、きょう11月4日に誕生日を迎えたことを報告。「これからも家族共々楽しく健康に穏やかに過ごしたいと思います♪こらからも皆さんよろしくお願い致します」とつづり、渡辺と、17歳長男＆15歳長女の“家族4人”ショットを添えた。
この投稿に、たくさんの誕生日への祝福が寄せられたほか、「素敵な写真だ」「歳の重ね方が素敵なご夫婦」「笑顔が輝いていて素敵です」「ご夫婦の素敵な笑顔 凄く凄くうらやましいです」「理想の夫婦で 理想の家族です」「名倉家大好きです」「名倉さんも奥様の満里奈さんも良い笑顔ですね。この写真をセピア色にしてるのがセンスが良くて素敵ですね」「あと3年で還暦ですね」などのコメントが多数寄せられた。
