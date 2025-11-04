CY賞最終候補を発表

米大リーグ（MLB）は3日（日本時間4日）、ナ・リーグのサイ・ヤング（CY）賞最終候補3人を発表した。ワールドシリーズMVPに輝いたドジャースの山本由伸投手が選出され、ネット上は日本ファンからの歓喜の声で沸いた。

山本は今季レギュラーシーズンで12勝8敗、防御率2.49、201奪三振をマークし、ポストシーズンを通じては5勝、防御率1.45と、エースとして大活躍。WSでは第2戦で9回1失点の完投勝利を挙げ、第6戦でも6回1失点で勝利投手になると、第7戦は大ピンチの9回から連投。延長11回まで投げ抜いて胴上げ投手に。シリーズ3勝で堂々のMVPを受賞した。

この日、ドジャースは地元ロサンゼルスで優勝セレモニーを実施。ドジャースタジアムでの優勝報告会を終えた直後に飛び込んできたビッグニュースに、ネット上は日本ファンからの歓喜の声で溢れた。

「山本サイ・ヤング3位以内きたぁ！」

「もはやメジャーNo.1投手」

「ぜひ彼にサイ・ヤング賞を…！」

「すごい！」

CY賞最終候補には山本の他、ポール・スキーンズ（パイレーツ）、クリストファー・サンチェス（フィリーズ）が選出されている。



（THE ANSWER編集部）