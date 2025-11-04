【ZARAのグリーン】がおしゃれ！ 40・50代が即こなれる「オリーブ色バッグ」

ナチュラルさと大人っぽさを兼ね備えたグリーン。ミドル世代が秋冬コーデに盛り込むなら、【ZARA（ザラ）】でゲットできるオリーブ色バッグがおすすめ。くすんだ色味で上品な雰囲気をまとったオリーブ色のバッグは、一点投入でおしゃれを底上げしてくれるかも。レザーやフェイクファーなど、素材感も美しいアイテムをご紹介します。

深みのあるグリーンで上品に秋冬ムードを演出

【ZARA】「オーバルレザーバッグ」\25,990（税込）

こっくりとした深みのあるオリーブグリーンが美しく、持つだけで大人っぽい雰囲気をまとえそうなワンハンドルバッグ。100%牛革が使用された滑らかな素材感も、上品見えをサポートします。洗練されたデザインだから、プライベートはもちろん通勤用バッグにもぴったり。約14cmのマチでしっかりと収納力がありそうです。内側には小物を整理しやすいポケット付きで、実用面もバッチリ。

アクセサリー感覚で使えるミニサイズのバッグ

【ZARA】「フェイクファー & グリッター ハンドバッグ」\6,590（税込）

ふんわりとしたフェイクファー素材が、華やかにシーズンムードを盛り上げるミニバッグ。キラキラのビーズディテールが美しく、デイリーはもちろんパーティーシーンにも映えそう。深みのあるオリーブ色で甘すぎず、大人世代もトライしやすいはず。取り外し可能なショルダー紐が付いており、肩掛けと手提げの2WAYで使用できます。上部にはマグネットボタンが付いているので、中身が見えにくいのも魅力的。

