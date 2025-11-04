今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された部屋の奥から青いけりぐるみをくわえ、ドアのほうへ向かって歩いてきた猫ちゃん。トコトコと歩いてきて、ドアの前で立ち止まると、ポトッとおもちゃを落として「にゃおん」と一声。あまりにもかわいい姿に、思わず笑みがこぼれてしまいます。投稿はXにて、79.3万回以上表示。いいね数は3.8万件を超えました。

【動画：部屋の奥から歩いてきた猫→ドアの前まで来ると…】

可愛すぎて失神してしまう…

今回、Xに投稿したのは「ナツスイ」さん。登場したのは、猫のナツちゃん。小柄＆丸顔で元気なところがチャームポイントな三毛猫の女の子です。

話題になったのは、ナツちゃんが大切そうにおもちゃをくわえて運ぶときの様子。青いけりぐるみを口にくわえたまま、足取り軽くドアのほうへ向かってきたそうです、その様子は、まるで「持ってきたよ！一緒に遊ぼ！」と言っているみたい。

けりぐるみをドアの前まで持ってきたナツちゃん。ドアの前に立つと、持ってきたけりぐるみをポトリと落として一言。「にゃおん」と鳴いたそうです。そのあまりの可愛さに飼い主さんは思わず失神しそうになったのだとか。たしかにこんなに可愛い子が可愛い行動をしてきたら、悶絶してしまいますよね。

ナツちゃんの可愛さに思わず失神しかけるX民が続出

おもちゃを持ってきて「にゃおん」と可愛く鳴いたナツちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「夜に投稿を見て朝まで失神していたようです」「可愛過ぎて昇天しました」「……（バタッ）（無事尊死）」「無事悶絶しました」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、可愛さのあまり気を失ってしまったみたいですね。

Xアカウント「ナツスイ」では、猫のナツちゃんとスイちゃんとの可愛さ満点な日常の様子などが投稿されています。ナツちゃん＆スイちゃんの投稿はどれを見ても癒されます。

