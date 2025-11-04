CO2排出量を大幅に削減することが可能に！ハイドロゲン ジオポリマーコンクリート「セメノン(R)」へ「低排出水ガラス」を初採用

Hydrogen Technology(ハイドロゲン)は、自社で施工した工事において、材料の一部に同社の水素製造プロセスから得られる副産物「低排出水ガラス」を使用した「セメノン(R)」を無筋コンクリートブロックに初採用しました。

「セメノン(R)」は、IKK(旧 IHI建材工業)、アドバンエンジ、IHI、および横浜国立大学が共同で開発したジオポリマーコンクリートです。

今回の採用により、ジオポリマーコンクリートの原料に由来するCO2排出量を大幅に削減することが可能となりました。

コンクリートの主要原料であるセメントは、製造時に多くのCO2を排出することが世界的な課題となっています。

こうした中、セメントを使用しないジオポリマーコンクリートは、CO2排出低減を実現し得る代替材料として注目されています。

しかし、ジオポリマーの固化剤として広く用いられる「水ガラス」は、その製造過程における環境負荷が課題となる場合もありました。

ハイドロゲンでは自社の水素製造過程において副次的に生成される水ガラスに着目し、このたび「環境負荷の少ない水ガラス」として「セメノン(R)」に活用しました。

ハイドロゲンの「環境負荷の少ない水ガラス」を採用することで、現行配合と比較して最大約15％のCO2排出削減を実現しています！

「低排出水ガラス」を採用したコンクリートブロック

今回、ハイドロゲンの「低排出水ガラス」がジオポリマーコンクリート「セメノン(R)」に初適用されました。

副生成物を資源化することにより、CO2排出を抑えた水ガラス供給が実現します。

これは廃棄物削減・資源循環(サーキュラーエコノミー)の観点からも有効です。

建設分野の脱炭素化・グリーン調達の潮流に適合し、2050年カーボンニュートラルおよび水素社会の実現に資する取り組みとして注目されます☆

ジオポリマーコンクリート「セメノン(R)」について

「セメノン(R)」は、IKK、アドバンエンジ、IHI、および横浜国立大学が共同で開発したジオポリマーコンクリートです。

ジオポリマーとは、アルミノケイ酸塩を主成分とする粉体とアルカリ溶液で化学的に反応(重合)させて作られる無機結合材です。

石灰石を高温で焼成して製造するポルトランドセメントとは異なり、原料の高温焼成工程を必要とせず、フライアッシュや高炉スラグ微粉末等の産業副産物を原料として活用できる特徴があります。

また、耐火性・耐酸性にも優れており、近年では建築資材、インフラ構造物の補修、耐火構造物など、様々な分野での活用が進んでいます。

水素製造の副産物を活用し、建設分野の脱炭素化に貢献する新しい取り組みです！

ハイドロゲンによる「低排出水ガラス」を活用した「セメノン(R)」の採用紹介でした。

