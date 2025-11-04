神話の世界を体感！隠岐プラザホテル プレミアム宿泊イベント「隠岐：神々の還り月〜冬の祝宴」

島根県隠岐の島町の「隠岐プラザホテル」は、2025年11月29日(土)と12月6日(土)の2日間限定で、プレミアム宿泊イベント「隠岐：神々の還り月〜冬の祝宴」を開催します。

2024年7月のリニューアルから1周年を記念し、2025年7月5日に開催され満席御礼となった「隠岐・神々の祝宴」に続く、次なる特別企画です。

旧暦10月の「神在月」に合わせ、出雲へ渡る神々が立ち寄った“寄り道の島”隠岐で、神話の世界を体感する一夜が提供されます。

隠岐プラザホテル プレミアム宿泊イベント「隠岐：神々の還り月〜冬の祝宴」

プラン名：隠岐：神々の還り月〜冬の祝宴〜

開催日：2025年11月29日(土)、12月6日(土)

会場：隠岐プラザホテル (島根県隠岐郡隠岐の島町港町11-1)

価格：お一人様21,450円(税込)〜 (1泊2食・特別体験込み)

予約：公式サイト／じゃらんnet／楽天トラベルにて販売中

日本神話によれば、旧暦10月は全国の神々が出雲へ集う「神在月」。

その際、海を渡って集う神々が必ず立ち寄る“寄り道の島”が隠岐でした。

今回のイベントは、“神在月”と連動した冬の祝宴として、神々とともにお食事を召し上がるような、特別な一夜を演出します。

伝統文化と神々と囲む冬の祝宴膳で、まるで時空を旅するような体験が楽しめます☆

伝統文化で迎える冬の夜

特別な夜の演出として、古来から伝わり受け継がれる「隠岐の神楽」の特別公演が披露されます。

さらに、隠岐民謡による生演奏と語りも行われ、島の伝統文化に深く触れることができます。

神々と囲む冬の祝宴膳

お食事には、天と地の恵みを集め“禊と再生”を表現した特別会席料理が用意されます。

冬の海の幸を使用し、各料理には神話の物語を添え、巻物風のお品書きとナレーション演出で、“食で綴る神話”を体感！

料理長・副料理長による席前での料理演出もあり、五感で祝宴を楽しめます。

「神々の島」コンセプトで彩る特別な一日

当日はホテル館内全体を「神々の島」というコンセプトに基づいた丁寧な演出で彩ります。

島の伝統文化・神事を代々受け継いできた地元の方々とつくりあげる“隠岐の島の本質”に触れる、隠岐の島らしさにあふれた体験価値が提供されます。

神話の舞台・隠岐の島で、伝統、神事、そして食が一体となった幻想的な一夜。

「文化を体感する旅」として、隠岐の魅力を未来へつなげる特別な宿泊企画です。

隠岐プラザホテルにて2日間限定で開催される「隠岐：神々の還り月〜冬の祝宴」の紹介でした。

