照明演出は石井幹子！吉備津神社 国宝 本殿・拝殿 再建600年奉祝ライトアップ

桃太郎伝説ゆかりの地・吉備津神社にて、令和7年(2025年)11月21日(金)より、国宝 本殿・拝殿の再建600年を奉祝するライトアップが開始されます。

照明演出は、東京タワーや姫路城なども手がけた照明デザインの第一人者・石井幹子氏が担当。

初日の18時からは、点灯式が開催されます。

吉備津神社 国宝 本殿・拝殿 再建600年奉祝ライトアップ

開催期間：2025年11月21日(金)より1年間

場所：吉備津神社 (岡山県岡山市北区吉備津931)

応永三十二年(1425年)に再建された吉備津神社の本殿・拝殿は、「吉備津造り」と称される独自の建築様式を今に伝える国宝建築です。

今回のライトアップは、この国宝建築の再建600年を奉祝するもの。

東京タワー、姫路城、エッフェル塔など、世界の名建築を彩ってきた石井幹子氏の光によって、神社建築史においても類例のない荘厳な佇まいと、桃太郎伝説にまつわる物語性が新たな命を吹き込まれます！

点灯式概要

日時：令和7年(2025年)11月21日(金) 18:00〜20:30 (17:30 受付開始)

場所：吉備津神社境内(本殿・拝殿内、本殿東側広場)

ライトアップの幕開けとして、点灯式が開催されます。

当日は、神事ののち、来賓挨拶や石井幹子氏による照明デザイン説明などを予定。

点灯の瞬間からは、この日限りの特別演出プログラムが実施されます☆

1年を通した光の演出

点灯式以降、1年間を通してライトアップが展開されます。

季節・伝説・地域文化など多彩なテーマに基づいた光の演出が予定されており、春夏秋冬、それぞれの風景と物語に寄り添う光が社殿を彩ります。

伝統と革新が交差する光の祭典に、ぜひ足を運んでみてください。

吉備津神社 施設概要

施設名：宗教法人 吉備津神社

所在地：〒701-1390 岡山県岡山市北区吉備津931

国宝「吉備津造り」の荘厳な社殿が、1年間にわたり幻想的な光に包まれます。

桃太郎伝説の舞台で繰り広げられる、世界的照明デザイナーによる光のアートは必見です！

2025年11月21日より開始される、吉備津神社の国宝 本殿・拝殿 再建600年奉祝ライトアップの紹介でした。

