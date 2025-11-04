トイドローンを用いて安全な操縦技術と航空リテラシーを学べる！全国地域ビジネス協会「ドローンJr.操縦検定」

全国地域ビジネス協会は、トイドローンを用いて安全な操縦技術と航空リテラシーを学べる新制度「ドローンJr.操縦検定」を創設しました。

これに伴い、全国の教育機関・塾・通信教育事業者・青少年育成団体を対象に、検定実施会場となるパートナーの募集を開始しています。

パートナー募集に関するオンライン説明会も2025年12月に開催されます。

全国地域ビジネス協会「ドローンJr.操縦検定」

「ドローンJr.操縦検定」は、小学生から中高生を対象とした新制度です。

トイドローンを活用し、「航空の基礎知識」「安全な飛行ルール」「正しい操縦技術」を段階的に学べるカリキュラムが提供されます。

「楽しくてためになる！」と全国の体験会でも高い評価を得ており、次世代のSTEM・STEAM教育の新しい入口として注目されています☆

「ドローンJr.操縦検定」の概要

検定では、専用のテキストを用いて航空リテラシーを学びます。

試験に合格すると、同協会より「ジュニアドローンパイロット認定証」が発行され、子どもたちの学習意欲と達成感を育みます。

実技試験もカリキュラムに含まれています。

オンライン説明会開催

探求授業にも効果的に利用できる「ドローンJr.操縦検定」について、下記の通りオンライン説明会が実施されます。

第1回：2025年12月2日(火) 13:00〜14:00／16:00〜17:00

第2回：2025年12月5日(金) 13:00〜14:00／16:00〜17:00

※参加申込みは公式サイトより

教育現場で導入しやすい仕組み

本検定は、実施に必要な運営マニュアル・教材・申込システムをすべて本部が提供。

Zoomを用いた事前指導も行うため、初めての主催でもスムーズに開催が可能です。

実技試験は「縦4m×横8m×高さ4m以上」の教室で実施できるため、学校の教室・自治体施設・貸会議室など幅広く対応できます！

収益性と地域貢献の両立

主催団体には受験料の30％が会場使用料・実施委託費として支給されます。

地域密着型の教育イベントとして、自治体や教育委員会と連携した活動も可能です。

すでに複数の学校法人との業務委託契約が進んでおり、教育機関が自主運営で検定を実施するモデルが確立しています。

検定実施会場 募集要項

対象：学校法人、教育機関、学習塾、通信教育事業者、青少年育成団体

会場条件：室内スペース(4m×8m×高さ4m以上)

支援内容：教材・マニュアル・申込管理・講師研修の提供

委託報酬：受験料の30％を主催者に支給

契約形態：業務委託契約方式

今後は全国各地での体験会や講師研修会を通じ、地域に根ざしたドローン教育の普及が推進されます。

子どもたちが「空を読む力」「科学的思考力」「安全意識」を身につけ、未来のエアモビリティ社会で活躍する人材の育成を目指します。

全国地域ビジネス協会が創設した「ドローンJr.操縦検定」と、パートナー募集の紹介でした。

