テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は４日、ワールドシリーズを２年連続で制したドジャースが３日（日本時間４日）にホームのロサンゼルスでパレードを行ったことを報じた。

２０年にもワールドシリーズに進出したドジャースだったが、コロナ禍でパレードは開催されず、昨年３６年ぶりに開催。ロサンゼルス市庁舎の前から２階建てのバスに乗ってロサンゼルス中心地のファンに囲まれながら、約５０分かけて道のりを進んだ。大谷翔平投手（は、真美子夫人、愛犬のデコピンとともに参加。ＷＳ３勝を挙げてＭＶＰに輝いた山本由伸投手、守護神として躍動した佐々木朗希投手も参加し、推計約２２万５０００人の観衆が集まった。

現地の様子をＶＴＲで見たコメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「盛り上がってますよ。だってワールドシリーズの最終戦、アウェーだったから、ホームラン打ってもシーンとして、会場が。本当にこれ入ったのかなっていう。ドジャースタジアムに来るとこれだもんね、人がね」と大観衆に驚き。

弁護士・菊間千乃氏は「ドジャースが優勝したのはもちろんすばらしいんだけども、そこの中心に日本人選手がいるってことが誇らしい」とし、「スタジアムに入ってくるときも一番最初に山本選手が出てきて、うわーって歓声を受けてるのを見ると、同じ日本人として本当に誇らしいし、すばらしいなと思いました。（山本の）存在感が最後すごかったですね」と称賛していた。