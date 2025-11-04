去年11月、さいたま市の埼玉栄高校のグラウンドで生徒4人が乗る軽自動車が横転し生徒1人が死亡した事故で、警察が車を運転していた元生徒の少年（17）を書類送検したことが捜査関係者への取材でわかりました。

この事故は、埼玉栄高校のグラウンドで当時、高校1年生と2年生の男子生徒4人が乗ったグラウンド整備用の車が横転し、助手席の窓から身を乗り出していたとみられる男子生徒(17)が頭を強く打って死亡したものです。

これまでに、事故を起こした元生徒らが警察の任意の事情聴取に対し「過去にもグラウンドで車を運転した」という趣旨の話をしていたことがわかっていて、元生徒らが学校で使用していたタブレットからは過去にも、元生徒らが車を運転している動画が見つかったということです。

こうした状況から警察は元生徒らが常習的に車を運転していた可能性があるとみて、高校の生徒や教員らから任意で事情を聞くなどしておよそ1年にわたって捜査を続けてきました。

そして4日、警察は当時、車を運転していた元生徒の少年(17）について過失運転致死傷の疑いで書類送検したことが捜査関係者への取材でわかりました。

運転手の元生徒には車を横転させ助手席の生徒を死亡させたほか後部座席の生徒のうち1人にケガをさせた疑いがもたれているということです。

■警察は業務上過失致死傷の疑いも視野に学校側のカギの管理状況なども調べる方針

当時事故を受け会見を開いた学校側は、車はサッカー部のものでカギは車の中に置いて5人いるサッカー部のコーチ間で受け渡されていたと明らかにしました。

車は無施錠のまま運用されていたということですが、学校側はこの運用についてはサッカー部内で決めたもので学校側は把握していないと説明していました。

生徒が車を運転できる状況だったことについて学校側は当時、「車やカギの管理に落ち度があったのが最大の原因だった」としていて、警察はこうした学校側の車の管理体制についても業務上過失致死傷の疑いを視野に捜査を継続する方針です。