ＭＬＢは３日（日本時間４日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）の記者投票で選出されるＭＶＰのファイナリストをＭＬＢネットワークの番組内で発表。通算で３年連続４度目、ナ・リーグで２年連続の受賞を目指すドジャース・大谷翔平投手が３人の最終候補に入った。

ＭＬＢネットワークの番組内で発表され、大谷は今季、シーズン本塁打王こそ逃したものの、２年連続で５０発以上をマークする５５本塁打。打率・２８２、１０２打点と、トップバッターとして打線をけん引。また二刀流としても完全復活を果たし、ワールドシリーズでも先発４本柱の１人として球団史上初の連覇に貢献した。

ライバルは本塁打王を獲得したフィリーズ・シュワバー、昨オフに大谷超えの史上最大契約（１５年７億６５００万ドル）を結んだメッツのソト。今回の投票はレギュラーシーズンの成績を基に行われ、ポストシーズンの成績は加味されないが、投打二刀流として復活したシーズンということもあり、大谷が最有力の位置づけとなっている。

番組内でも８９長打、１４６得点、長打率・６２２、ｆＷＡＲ（選手の貢献度を示す指標）９・４がいずれもリーグ１位であることが示された。北米の４大プロスポーツで５年間に４度ＭＶＰを受賞した選手を紹介。ＭＬＢで４年連続受賞のバリー・ボンズをはじめ、ＮＢＡではレブロン・ジェームス、ＮＨＬではウェイン・グレツキー、ＮＦＬではビル・ラッセルとレジェンドプレーヤーの名前があがった。

ア・リーグはヤンキースのジャッジ、マリナーズのローリー、ガーディアンズのラミレスがノミネートされた。ＭＶＰの発表は１３日（日本時間１４日）に行われる。