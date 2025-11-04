Big4による基調講演も！プライマル オンラインイベント「BizForecast Days 2025」

経営管理システム「BizForecastシリーズ」を提供するプライマルは、オンラインイベント「BizForecast Days 2025」を2025年11月14日(金)に開催します。

このイベントは、BizForecastを利用、または検討されている企業を対象に、年1回開催されているものです。

プライマル オンラインイベント「BizForecast Days 2025」

名称：BizForecast Days 2025

主催：プライマル

協催：PwCコンサルティング、有限責任監査法人トーマツ、ビジネスブレイン太田昭和、キッツ (順不同)

会期：2025年11月14日(金) 13：00〜17：30 (受付開始：12：45〜)

会場：オンラインでの開催 (Zoomでのウェビナー形式)

参加：無料 (事前申込制)

市場環境の変化が一層激しさを増す今、企業にはこれまで以上に、的確でスピーディな意思決定が求められています。

「BizForecast Days 2025」は、『今こそ、経営管理を次のフェーズへ。』をテーマに開催！

キッツによるBizForecast活用事例の紹介や、リリース11年目を迎えた「BizForecast Enterprise Edition」のアップデート情報(「 BizForecast Enterprise Edition Growth 」)、2024年12月にリリースした連結会計SaaS「BizForecast FC Standard Edition」の最新情報が紹介されます。

基調講演

今回の基調講演では、PwCコンサルティングと有限責任監査法人トーマツが登壇します。

それぞれBig4の一角を担う大手コンサルティングファームと大手監査法人が、専門的な視点で経営管理・財務・管理会計の高度化について、生成AIなど最新トピックも交えて解説します☆

グループ経営管理システム『BizForecast』シリーズについて

「BizForecast」シリーズは、経営管理業務の「情報収集」→「集計・加工」「報告」という3つのプロセスを支援するシステムです。

Excelのメリットを活かしつつ、情報共有や情報保全を実現するシステム構築を可能にします。

要件に応じてテーラーメイド構築する「Enterprise Edition」と、SaaS型の「Standard Edition」が提供されています。

※「Excel」は、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における商標または登録商標です。

経営管理の高度化やDX推進に関心のある方にとって、見逃せないオンラインイベントです！

最新のトレンドや他社事例、製品アップデート情報をまとめてチェックできます。

プライマルが2025年11月14日に開催するオンラインイベント「BizForecast Days 2025」の紹介でした。

