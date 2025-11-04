timelesz菊池風磨、シルバー＆赤髪など4つのヘアスタイルを披露 『Salon Sense』新ビジュアル公開
8人組グループ・timeleszの菊池風磨がイメージキャラクターを務める小泉成器『Salon Sense』新商品の新ビジュアルと4本のショート動画が、4日から公開される。菊池が個性あふれる赤や茶髪、シルバーといった普段は見ることができないヘアスタイルに挑戦している。
【写真】4つのヘアスタイルをクールにアピールする菊池風磨
「KOIZUMI BEAUTY」アンバサダーを務める菊池が、速乾とツヤ感を両立するドライヤー、ダメージヘアでも思いのままスタイリングできるヘアアイロンなど、『「Salon Sense』」を使って、どんな時でも自分らしく、自由に“ときめく髪”を楽しむ個性あふれる4スタイル動画となっている。
また、キャンペーンサイトでは、菊池が出演する4スタイル動画を視聴し、Xで生成された投稿文を投稿した人方の中から抽選で合計20人に、各動画の紹介アイテムをプレゼントする「サロンセンスで、今日はどんな髪にときめく？ときめく髪を選んで当てよう！SNSキャンペーン」も4日よりスタートする。
