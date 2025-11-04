期待以上でした！見た目だけかと思ったらちゃんと優秀♡キャンディ型の100均文房具

今回ご紹介するのはダイソーの文具売り場で見つけた可愛い蛍光ペン！正直100均で手に入る見た目重視の文房具は、機能性が微妙…というイメージがあったのですが、この商品は蛍光ペンとしてのクオリティも高かったんです！1本約37円とコスパも◎。ぜひお買い物の参考に、チェックしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：蛍光ペン（キャンディー、ツイン、3本）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480454252

可愛いだけじゃない！ダイソーで見つけた優秀文房具

ダイソーの文具売り場で可愛い商品を発見！その名も『蛍光ペン（キャンディー、ツイン、3本）』です。

包み紙にくるまれたキャンディー風のデザインでとってもキュート♡両端部分がストッパーの代わりになって、コロコロ転がりにくくなっています。

キャップがやや硬いのですが、発色◎。正直110円（税込）で3本入りとコスパの高い商品だったので、あまり発色は期待していなかったのですが想像以上にきれいな色で驚きました！

1本約37円なのに発色がいい！見た目だけじゃない優秀蛍光ペン

気になる裏抜けは、さっと線を引く分には気になりません。ピンクに限らず、パープルもブルーも発色がきれいで、勉強や絵を描くシーンまで活躍してくれそうです。

今回はダイソーで購入した『蛍光ペン（キャンディー、ツイン、3本）』をご紹介しました。最初は見た目だけかな？と思いきや、ちゃんと優秀だった蛍光ペン。

使っているだけで気分が上がりそうな可愛いアイテムなので、ぜひチェックしてみてください。またサイズも小さく、コンパクトなペンケースを使いたいという方にもおすすめですよ。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。