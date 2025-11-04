栃木の未来を担う起業家を、地域にゆかりのある経営者同士が連携して、継続的に支援しようと３日、県内に新たな組織が設立され、その記念式典が宇都宮市で開かれました。

３日に宇都宮市で設立記念式典を開いたのは、一般社団法人栃木イノベーションベース・ＴＣＧＩＢです。

イノベーションベースは、地域の未来のための経営者が指導者となり、起業家やスタートアップの育成や支援を行う組織です。５年前に全国で初めて徳島県に設立されて以降、東京都や新潟県などでも組織され、栃木県は１８番目になります。

栃木イノベーションベースは、代表理事を務めるキッズコーポレーションホールディングス創業者の大塚雅一さんら、経営者１０人が発起人となって設立されました。式典には、栃木ＩＢ会員のほか県内の起業家や経営者など、およそ１９０人が出席し設立を祝いました。

大塚代表理事が「地方から日本を変えるという理念と実行力で、地元経済界を担う人材を皆さんと共に創っていきたい」とあいさつしました。続いて、船田元衆議院議員が「起業家支援の栃木モデルを作ってほしい」、福田富一知事が「地域経済のけん引役になり、あとに続く起業家の発掘や育成に協力を」などと、今後の活動に期待を寄せました。

式典に続き徳島ＩＢの創設者で、電子書籍取次大手の、メディアドゥの藤田恭嗣社長が、「ＩＢとは？ＩＢがもたらす地方活性」をテーマに記念講演を行いました。